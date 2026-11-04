Säure ins Gesicht: Welcher brutale Plan gegen Senidah geschmiedet worden sein soll

Sie sollen Schläge und einen Angriff mit Säure geplant haben: Schwere Vorwürfe gegen den früheren Musikmanager Admir Arnautović und einen Mitangeklagten betreffen die Sängerin Senidah. Was über die mutmaßlichen Pläne bekannt ist.

Der Fall reicht mehrere Jahre zurück: Gegen die slowenische Sängerin Senida Hajdarpašić, bekannt als Senidah, sollen gezielt gewaltsame Angriffe vorbereitet worden sein. Darüber berichteten Medien bereits Anfang 2023 unter Berufung auf Polizeidokumente. Im Jahr 2026 folgten weitere Berichte über entsprechende Vorwürfe in einer gerichtlich bestätigten Anklage.

Schwere Vorwürfe gegen früheren Musikmanager

Im Mittelpunkt stehen Admir Arnautović, bekannt als Šmrk, und Adnan Maglić, genannt Magla. Arnautović war als Manager der Rapper Jala Brat und Buba Corelli bekannt. Den beiden Angeklagten werden unter anderem organisierte Kriminalität, internationaler Drogen- und Waffenhandel sowie Geldwäsche vorgeworfen. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.

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Die Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina erklärte im August 2026, den Angeklagten werde auch vorgeworfen, schwere körperliche Verletzungen einer außerhalb des Landes lebenden Persönlichkeit aus dem Showgeschäft geplant zu haben. Den Namen der betroffenen Person nannte die Behörde in ihrer Mitteilung nicht.

Berichte über die Anklage bringen diesen Vorwurf mit Senidah in Verbindung. Nezavisne schilderte Einzelheiten, die Faktor am 12. September 2026 aufgriff. Demnach sollen die mutmaßlichen Angriffspläne mit dem Ende der geschäftlichen Zusammenarbeit zwischen der Sängerin und den Angeklagten zusammengehangen haben.

Absprachen über verschlüsselte Nachrichten

Eine zentrale Rolle spielen Nachrichten aus dem verschlüsselten Kommunikationsdienst Sky ECC. Laut dem Medienbericht über die Anklage sollen die Angeklagten über diese Kommunikation andere Personen aufgefordert haben, Senidah schwer zu verletzen. Dabei sei auch davon die Rede gewesen, sie mit Säure zu übergießen.

Am 17. Juni 2020 sollen die Sängerin und ihr Team während eines Aufenthalts in Sarajevo lokalisiert und beobachtet worden sein. Ziel sei laut den im Bericht wiedergegebenen Anklagevorwürfen gewesen, einen körperlichen Angriff auf sie zu ermöglichen.

Weitere mutmaßliche Absprachen hätten Angriffe in Slowenien und Serbien betroffen. Dabei sollen auch Informationen über ihren Aufenthaltsort und ihre Gewohnheiten weitergegeben worden sein. Die geschilderten Abläufe sind Vorwürfe der Anklage und keine gerichtlich festgestellten Tatsachen.

Säurepläne bereits seit 2023 öffentlich bekannt

Schon am 28. Jänner 2023 hatte Avaz unter Berufung auf einen Polizeibericht über die mutmaßlichen Pläne gegen Senidah berichtet. Demnach habe eine Gruppe um Arnautović beabsichtigt, die Sängerin zu schlagen, zu verletzen oder ihr Säure ins Gesicht zu schütten.

Arnautović war zuvor am 20. September 2022 bei der Polizeiaktion „Bumerang“ festgenommen worden. Die damaligen Ermittlungen betrafen unter anderem organisierte Kriminalität, Drogen- und Waffenhandel sowie Geldwäsche. Die Polizei handelte im Auftrag der Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina.

Die Berichte über einen möglichen Säureangriff beschreiben somit einen mutmaßlichen Plan aus der Vergangenheit. Sie belegen weder einen tatsächlich ausgeführten Säureangriff auf Senidah noch eine aktuell unmittelbar bevorstehende Tat.

Anklage und erneute Festnahme

Im August 2026 veröffentlichte das Gericht von Bosnien und Herzegowina eine Mitteilung über die Bestätigung der Anklage gegen Arnautović und Maglić. Gegenstand sind mutmaßliche Straftaten aus dem Zeitraum von Ende 2019 bis Ende 2022. Die Bestätigung einer Anklage bedeutet keine Verurteilung.

Am 27. August 2026 wurde Arnautović bei der Polizeiaktion „Catering“ erneut festgenommen. Auch Anel Sejfović, bekannt als Pele, gehörte Medienberichten zufolge zu den Festgenommenen.

Diese Aktion stand unter der Aufsicht der Kantonsstaatsanwaltschaft Sarajevo. Laut Polizei ging es um den Verdacht auf unerlaubten Drogenhandel, Erpressung, Gemeingefährdung und weitere Straftaten. Einsatzkräfte durchsuchten mehr als 20 Standorte im Kanton Sarajevo und im Kanton Zentralbosnien.

Die Ermittlungen im Rahmen von „Catering“ und das bereits bestehende Anklageverfahren auf Staatsebene müssen auseinandergehalten werden. Die erneute Festnahme allein belegt keine neuen Angriffspläne gegen Senidah. Über die strafrechtliche Verantwortung der Angeklagten entscheidet das zuständige Gericht.