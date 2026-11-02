30 Kilo Kokain in Wien: Balkan-Ring fliegt mit Luxus-Mercedes auf

Ein Tipp aus dem Nachtleben führt Ermittler zu einer Bar. Dann rollt ein Luxuswagen mit Skiern und Geheimfach Richtung Grenze.

Wien hat den größten Kokainfund der vergangenen zehn Jahre verzeichnet. Bei einem Zugriff am 16. Jänner beschlagnahmte die Polizei insgesamt 30 Kilo Kokain, mehrere Verdächtige wurden festgenommen.

Ein Tipp von Gästen eines bekannten Nachtlokals im 12. Wiener Bezirk brachte die Ermittler auf die Spur einer Bar. Sie soll laut Polizei die Zentrale eines international tätigen Drogenrings gewesen sein. Im Visier stand ein 43-jähriger Mann aus Serbien, der seine Lieferungen mutmaßlich von einem 32-jährigen Mann aus Kroatien bezog.

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Zugriff in Liesing

Für die mutmaßlichen Geschäfte hatte der 43-Jährige in einem „unscheinbaren Mehrparteienhaus“ in Wien-Liesing eine Wohnung samt Garage angemietet, gemeldet war er dort jedoch nicht. Sobald eine neue Lieferung eintraf, schlugen die Ermittler zu. Vor Ort stellten die Beamten zunächst 20 Kilo Kokain sicher.

Weitere 10 Kilo steckten in einem präparierten Mercedes der S-Klasse. Das Fahrzeug war Richtung Slowenien unterwegs, wurde aber kurz vor der Grenze gestoppt.

In der Rückbank des Wagens war ein ausgeklügeltes Geheimfach eingebaut, das sich nur mithilfe eines Magneten öffnen ließ. Die Ermittler bezeichneten das Fahrzeug als „S-Klasse-Protz-Mercedes“.

Zur Ablenkung war das Auto außerdem mit einer kompletten Skiausrüstung vollgepackt. Den Rest des Kokains, der bei der ersten Durchsuchung unentdeckt geblieben war, spürten schließlich forensische Spezialisten auf.

Weitere Festnahmen

Vor Ort nahm die Polizei einen 39-jährigen Mann aus Serbien und einen 36-jährigen Mann aus dem Irak fest. Diese Spur führte die Ermittler weiter zu einem 31-jährigen Österreicher, bei dem in der Folge 27 Kilo Cannabisharz sichergestellt wurden.

Darüber hinaus wurde gegen einen 38-jährigen Österreicher ermittelt, der seiner Ex-Frau nachgestellt und ihr mit Mord gedroht haben soll. Gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Wien nahm man ihn wegen Gewaltdelikten fest, eine Schusswaffe samt Munition wurde sichergestellt.

Major Christoph Hackl würdigte die Arbeit seiner Ermittler sowie die Kooperation mit der Steiermark. Mit der Landesorganisation der Steiermark habe es eine „super und intakte Zusammenarbeit“ gegeben.