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Drogenfall

Mit Kokain zur Polizei: 17-Jähriger in Wien festgenommen

Mit Kokain zur Polizei: 17-Jähriger in Wien festgenommen
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Er kam freiwillig und ging in Handschellen. Ein 17-Jähriger betrat eine Wiener Polizeiinspektion, ohne zu ahnen, was die Beamten dabei entdecken würden.

Ein 17-jähriger indischer Staatsangehöriger ist in Wien festgenommen worden, nachdem Beamte bei einer Durchsuchung Kokain in seinem Besitz entdeckt hatten.

Der Jugendliche erschien am Donnerstag gegen 11 Uhr selbständig bei der Polizeiinspektion Wien-Meidling. Grundlage für seine Festnahme war eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien. Im Zuge der Durchsuchung stießen die Beamten auf ein Säckchen mit Kokain.

Kokainfund & Anzeige

Über den ursprünglichen Anlass der Festnahmeanordnung wurden keine Angaben gemacht. Wegen des Kokainfunds wurde gegen den 17-Jährigen zusätzlich eine Anzeige wegen Besitzes illegaler Substanzen erstattet. Zur genauen Menge des sichergestellten Kokains äußerte sich die Wiener Polizei nicht.

Im Anschluss an die Amtshandlung wurde der Jugendliche in eine Justizanstalt überstellt. Auf welchem konkreten Verdacht die ursprüngliche Festnahmeanordnung beruhte, ließen weder die Staatsanwaltschaft noch die Polizei verlauten.

Beide Behörden hielten sich mit weiterführenden Informationen zurück.

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