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Drogenfund

Lkw über die Grenze verfolgt: Polizei stellt 200 Kilo Cannabis sicher

Lkw über die Grenze verfolgt: Polizei stellt 200 Kilo Cannabis sicher
(FOTO: EPA / NIDAL SALJIC)
1 Min. Lesezeit |

Ein internationaler Tipp führte Ermittler quer durch Europa und direkt in eine Millionen-Falle in Niederösterreich.

Ermittler im Bezirk Baden haben einen bedeutenden Schlag gegen internationale Drogenkriminalität gelandet: In Traiskirchen wurden rund 200 Kilogramm Cannabiskraut sichergestellt, deren Straßenverkaufswert auf mehr als zwei Millionen Euro beziffert wird. Im Zuge des Einsatzes nahmen die Behörden einen 58-jährigen Bulgaren sowie einen 30-jährigen Slowenen, der in Wien wohnhaft ist, fest.

Internationaler Hinweis

Der Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein internationaler Hinweis, der dem Bundeskriminalamt am 12. Jänner zugegangen war. Demnach sollte ein bulgarischer Sattelzug eine erhebliche Menge Suchtmittel von Spanien aus über mehrere Länder nach Österreich bringen. Am darauffolgenden Tag wurde das Fahrzeug am Grenzübergang Spielfeld gesichtet und bis nach Traiskirchen verfolgt, wo die beiden Männer schließlich festgenommen wurden.

Einbruchserie aufgeklärt

Parallel dazu gelang es den Ermittlern, eine Einbruchserie aufzuklären, die sich über Niederösterreich, Wien, die Steiermark und das Burgenland erstreckt hatte. Als mutmaßliche Täter wurden drei chilenische Staatsbürger sowie eine argentinische Staatsangehörige in Gewahrsam genommen. Der Wert des gestohlenen Gutes beläuft sich auf rund 450.000 Euro, der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 200.000 Euro geschätzt.

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