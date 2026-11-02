Bergtour mit Ehefrau endet tödlich: Mann stürzt bis zu 200 Meter ab

Gemeinsam geht das Ehepaar zurück zur Passhöhe. Wenige Schritte im felsigen Gelände der Höferspitze verändern für sie alles.

Für einen 60-jährigen Bergsteiger hat der Abstieg von der Höferspitze in Vorarlberg tödlich geendet. Im steilen, felsigen Gelände geriet er ins Straucheln, fiel rund 150 bis 200 Meter in die Tiefe und starb noch am Unfallort.

Der Absturz

Gegen 13.30 Uhr hatten sich der Mann und seine Ehefrau auf den Rückweg zur Passhöhe gemacht. Dabei stolperte der 60-Jährige, verlor das Gleichgewicht und stürzte über die Felsen etwa 150 bis 200 Meter ab. Wie die Vorarlberger Polizei mitteilte, starb er noch an der Unfallstelle.

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Im abschüssigen Gelände der Höferspitze passierte das Unglück, während das Ehepaar gemeinsam unterwegs war. Der Mann kam aus dem Tritt und fiel in die Tiefe.

Rettungseinsatz

Die Bergrettung kümmerte sich um die Ehefrau, die zuvor mit dem Rettungshubschrauber ins Tal geflogen worden war.

Den Leichnam des Verunglückten barg der Polizeihubschrauber.