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Todesunfall

Tödlicher Lkw-Crash auf der A2: Kilometerlanger Stau Richtung Wien

Tödlicher Lkw-Crash auf der A2: Kilometerlanger Stau Richtung Wien
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Zwei Lkw stoßen auf der Südautobahn zusammen. Ein Mensch stirbt, Richtung Wien staut es kilometerweit. Warum es krachte, ist offen.

Nach einem Lkw-Unfall zwischen Zöbern und Krumbach ist die A2 in Niederösterreich am Montagvormittag in Fahrtrichtung Wien gesperrt. Ein Mensch kam ums Leben, ein weiterer wurde leicht verletzt. Die Sperre dürfte bis 16 Uhr aufrecht bleiben.

Schauplatz war der Bezirk Neunkirchen, genauer der Abschnitt zwischen Zöbern und Krumbach bei Straßenkilometer 77,4. In den Unfall waren zwei Lastwagen verwickelt. Angefordert wurde der Notarzthubschrauber Christophorus 3, mit dem die verletzte Person abtransportiert wurde.

Einsatz vor Ort

Zusammengestoßen waren die Fahrzeuge am Montagvormittag auf der Südautobahn. Im Einsatz standen Rettungskräfte des Niederösterreichischen Roten Kreuzes. Christophorus 3 hob mit dem Verletzten von der Unfallstelle ab.

Die Ermittlungen zum genauen Hergang sind im Gang. Die Ursache für den Zusammenprall der beiden Lastwagen steht noch nicht fest.

Kilometerlanger Rückstau

Der Verkehr in Richtung Wien ist erheblich beeinträchtigt. Wie ÖAMTC-Sprecher Marc Römer erklärte, „bildete sich daraufhin ein kilometerlanger Rückstau. Mittlerweile stehen die Fahrzeuge auf einer Länge von rund vier Kilometern.“

Wer auf dieser Strecke unterwegs ist, muss mit langen Verzögerungen rechnen.

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