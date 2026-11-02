Österreichs verlässlichstes Skigebiet landet weltweit auf Platz vier

Ein Salzburger Skiort lässt Alpenprominenz hinter sich. Nur Japan, die USA und Italien liegen in der Weltrangliste noch davor.

Obertauern gilt laut einer aktuellen Analyse als das verlässlichste Skigebiet Österreichs. Der Salzburger Wintersportort kommt auf 92,9 Punkte, belegt damit europaweit den zweiten und weltweit den vierten Platz und verweist zahlreiche bekannte Skidestinationen auf die hinteren Ränge.

Besser bewertet sind lediglich drei Gebiete: Mammoth Mountain in den USA mit 93,9 Punkten, Niseko United in Japan mit 93,3 Punkten und Pontedilegno-Tonale in Italien mit 93,1 Punkten. Obertauern mischt damit im internationalen Spitzenfeld ganz vorne mit.

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Europäisches Ranking

Innerhalb Europas fehlt Obertauern nur ein Hauch auf den italienischen Spitzenreiter Pontedilegno-Tonale, der Abstand beläuft sich auf 0,2 Punkte. Den dritten Rang sichert sich Les Arcs in Frankreich mit 92,2 Punkten.

Aus heimischer Perspektive fällt außerdem das Kitzsteinhorn auf. Es erreicht 89,6 Punkte, liegt damit in Europa auf Rang sechs und weltweit auf Platz 15. Knapp dahinter folgt Filzmoos mit 89,5 Punkten.

Reliable Ski Score

Grundlage des Rankings ist der Reliable Ski Score, den Inghams Ski entwickelt hat. Das größte Gewicht von 35 Prozent hat der Anteil der Lifte und Pisten, die in der Hauptsaison tatsächlich in Betrieb sind. 25 Prozent der Wertung machen ausreichende Schneemengen an der Talstation aus, 20 Prozent die Beständigkeit der Bedingungen von einer Saison zur nächsten.

Ebenfalls berücksichtigt werden besonders schlechte Winter sowie die durchschnittliche Schneehöhe am Berg. Untersucht wurden 150 beliebte Skigebiete der Nordhalbkugel. Die Berechnung stützt sich auf historische Daten aus sieben Wintersaisonen zwischen 2017/18 und 2025/26, wobei die Winter 2019/20 und 2020/21 nicht einbezogen wurden.

Zu den Stärken Obertauerns zählen laut den Studienautoren die vielen Ski-in/Ski-out-Unterkünfte, von denen aus man direkt auf die Piste gelangt. Hervorgehoben werden auch die Höhenlage zwischen 1.740 und 2.526 Metern sowie die lange Wintersaison, die von Ende November bis in den Frühling reicht.

Beim Tourismusverband Obertauern fällt die Reaktion entsprechend erfreut aus. Direktor Mario Siedler sagt: „Wer nach Obertauern kommt, bekommt Schnee, Pisten und Liftbetrieb, und zwar Saison für Saison“.