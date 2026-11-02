Festnahme in Wiener Lokal eskaliert: Vier Polizisten verletzt

Mitten in der Nacht eskaliert in der Wiener Innenstadt ein Streit in einem Lokal. Für vier Polizisten hat der Einsatz bittere Folgen.

In einem Lokal in Wien-Innere Stadt rückte die Polizei in der Nacht auf Montag nach einer Auseinandersetzung aus. Gegen 3.30 Uhr schritten die Einsatzkräfte ein und nahmen einen 34-jährigen Österreicher fest.

Zum Einsatzort entsandt wurden Beamte der Polizeiinspektionen Laurenzerberg und Goethegasse. Als sie den Vorfall aufnahmen, pöbelte der Mann gegen die Anwesenden und gezielt gegen die Polizisten. Einen Beamten stieß er außerdem.

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Verletzte Polizisten

Bei der Festnahme wehrte sich der Mann, wobei vier Polizisten verletzt wurden. Einer von ihnen trug Verletzungen an Bein und Hand davon, musste ins Spital gebracht werden und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.

Vernehmung

Bei der Vernehmung machte der 34-Jährige keine Angaben.

Die Wiener Staatsanwaltschaft ordnete an, ihn in eine Justizanstalt zu überstellen.