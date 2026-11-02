Baby bleibt bei Geburt stecken und stirbt – Ermittlungen gegen Spital

Ein Vater steht mit leeren Armen und offenen Fragen da. Jetzt prüfen Polizei und Staatsanwaltschaft, was auf der Station geschah.

Im Allgemeinen Krankenhaus Novi Pazar, Serbien, ist am 30. Oktober auf der Abteilung für Gynäkologie ein Neugeborenes in der 40. Schwangerschaftswoche gestorben. Das Spital hat eine fachliche Aufsicht eingeleitet, Polizei und Staatsanwaltschaft prüfen den Fall.

Inoffiziellen Informationen zufolge soll das Baby sechs Kilogramm gewogen haben und während der Geburt im Beckenkanal stecken geblieben sein. Es habe nicht mehr gerettet werden können.

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Die Ärztinnen und Ärzte hätten demnach zusätzliche Kollegen hinzugezogen, die gar nicht im Dienst waren. Öffentlich gemacht hat den Fall der Vater.

Das Krankenhaus bestätigte den Tod des Neugeborenen am 30. Oktober in der 40. Schwangerschaftswoche. Die Leitung kündigte eine außerordentliche interne fachliche Aufsicht an, die den gesamten Ablauf von der Aufnahme bis zur Betreuung rekonstruieren soll.

Ein Facharzt für Gerichtsmedizin führte eine Obduktion durch und entnahm Gewebeproben für die pathohistologische Analyse. Die endgültige Todesursache soll erst nach Abschluss der histopathologischen und laborchemischen Untersuchungen bekanntgegeben werden.

Vater fordert Aufklärung

Adnan Rebronja verlangt, dass alle Umstände des Vorfalls und eine mögliche Verantwortung geklärt werden. Dem Portal Mahala sagte er, seine Frau liege weiterhin im Krankenhaus.

Er selbst werde sich an die Staatsanwaltschaft und an die Gesundheitsinspektion (Aufsichtsbehörde) wenden. „Ich kann niemanden beschuldigen, weil ich nicht drinnen war, sie haben es mir nicht erlaubt. Ich habe nur ein totes Kind und eine geschundene Frau„, sagt Rebronja.

Laut seiner Schilderung kam seine Frau nach Überschreiten des errechneten Termins zu Kontrollen und CTG-Untersuchungen ins Krankenhaus. Am Tag der Aufnahme sei sie mehrmals aufgefordert worden, spazieren zu gehen und später wiederzukommen.

Rebronja hält diesen Umgang für nicht rechtzeitig und nicht angemessen, die Bewertung des Vorgehens erwartet er allerdings von den zuständigen Fachstellen. Die Geburt habe seinen Angaben zufolge etwa drei Stunden gedauert, dann sei das Baby gestorben. Er verlangt, dass die Dokumentation überprüft wird.

Nach Rebronjas Darstellung wurde das Kind obduziert, mündlich habe man ihm mitgeteilt, das Baby sei gesund gewesen. Dabei handelt es sich um seine Schilderung des Gesprächs nach der Obduktion, eine offizielle Bestätigung gibt es nicht.

Außerdem beanstandet er den Umgang mit seiner Frau nach der Geburt. Er spricht von Gesprächen, in denen man sie davon abbringen wollte, ein Verfahren einzuleiten. Auch diese Angaben sind derzeit nicht unabhängig bestätigt.

„Ich gehe hin und verlange, dass ein Verfahren eingeleitet wird, dass man es einfordert und schaut, wer schuld ist“, sagt er. „Ich möchte mit diesem meinem Fall etwas zu einer Verbesserung beitragen“, betont Rebronja.

Polizei prüft Angaben

Polizei und die zuständige Staatsanwaltschaft prüfen die Angaben. Vorgesehen ist, Aussagen der Eltern des Kindes und des Direktors der Gesundheitseinrichtung einzuholen.

Das Krankenhaus setzt eine interne Kommission ein. Sie soll die Aussagen der Abteilungsleiterin, der diensthabenden Ärztinnen und Ärzte, der Gynäkologen sowie des weiteren beteiligten medizinischen Personals erheben und den Ablauf detailliert nachzeichnen.

Die Einrichtung teilte mit, die Justiz über alle Schritte auf dem Laufenden zu halten und die Öffentlichkeit rechtzeitig über Ergebnisse zu informieren. „Das Allgemeine Krankenhaus Novi Pazar drückt sein tiefstes Bedauern aus und fühlt mit der Familie mit.“