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Familientragödie

Mann und Baby tot aufgefunden: Großvater (65) in Haft

Mann und Baby tot aufgefunden: Großvater (65) in Haft
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Zwei Tote im Familienhaus, darunter ein Säugling. Zuerst deutet alles auf eine Explosion, dann nimmt der Fall eine andere Richtung.

Im Einfamilienhaus nahe Gnjilane im Kosovo sind Adonis D. und sein drei Monate altes Baby tot aufgefunden worden. Die Polizei hat den Vater des Mannes festgenommen und ermittelt wegen schweren Mordes.

Polizeieinsatz

Gegen 8.47 Uhr ging bei den Einsatzkräften die Meldung über zwei Tote ein. Polizeieinheiten, ein Staatsanwalt und ein Rettungsteam rückten umgehend zum Einsatzort aus. Der Arzt konnte nur noch den Tod des 27-jährigen Adonis D. und des Säuglings feststellen.

Der Vater des 27-Jährigen, der 65-jährige Brahim D., wurde unter dem Verdacht des schweren Mordes festgenommen. Er kann bis zu 48 Stunden in Gewahrsam gehalten werden.

Die Leichen brachte man in das Institut für Gerichtsmedizin nach Pristina, wo sie obduziert werden. Das Haus liegt unweit von Gnjilane.

Neue Hinweise

Anfangs stand die Vermutung im Raum, ein verdächtiger Gegenstand sei beim Öffnen explodiert. Nach den ersten Ermittlungsschritten tauchten jedoch Hinweise auf, die auf einen ganz anderen Hintergrund deuten.

Die Polizei erklärte: „Der erste Lokalaugenschein legt nahe, dass sich der Vorfall innerhalb der Familie ereignet hat. Der Vater des Opfers (65) wurde als Verdächtiger festgenommen, auf Anordnung des Staatsanwalts wurde ein Gewahrsam von 48 Stunden verfügt.“ Der Fall wird als schwerer Mord eingestuft.

Polizei und Staatsanwaltschaft versuchen nun, die genauen Umstände und ein mögliches Motiv zu klären. Die Todesursachen sollen nach Abschluss der Ermittlungen und der Obduktion feststehen.

Medienberichten zufolge lebte das Baby beim Vater, nachdem die Mutter die Familie verlassen hatte. Adonis D. soll zudem mit einer Drogensucht gekämpft haben, was als möglicher Grund für die Trennung genannt wird.

Es kursieren außerdem Spekulationen, wonach er seine Tochter getötet haben könnte und sein Vater ihn danach umbrachte. Diese Angaben sind offiziell nicht bestätigt.

Die Behörden gehen weiter der Frage nach, was sich im Familienhaus tatsächlich zugetragen hat.

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