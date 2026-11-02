Von hinten niedergestochen: 18-Jähriger nach Streit im Krankenhaus

Ein Wortgefecht auf dem Hauptplatz eskaliert binnen Minuten. Dann taucht ein Bekannter auf, und aus Streit wird bitterer Ernst.

Am Samstag ist es auf dem Hauptplatz in Irdning zu einem Messerangriff gekommen, bei dem ein 18-Jähriger verletzt wurde. Er liegt zur stationären Behandlung im Krankenhaus, sein Zustand gilt als stabil.

Ausgangspunkt war ein verbaler Streit zwischen dem 18-Jährigen und einem 16-jährigen Rumänen, beide stammen aus dem Bezirk Liezen. Der 16-Jährige ging den 18-Jährigen daraufhin körperlich an. Wenig später traf ein 21-jähriger Bekannter des 16-Jährigen am Schauplatz ein. Auch er ist rumänischer Staatsbürger und lebt im Bezirk Liezen.

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Messerstiche von hinten

Der 21-Jährige soll dem 18-Jährigen von hinten mit einem Klappmesser zwei Stiche versetzt haben. Anschließend verließen die beiden Verdächtigen den Hauptplatz.

Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht und wird dort stationär versorgt. Sein Zustand ist stabil.

Polizei ermittelt

Die Polizei konnte beide Verdächtigen ausforschen und befragte sie. Dabei erhärtete sich der dringende Tatverdacht gegen den 21-Jährigen, der kein Geständnis ablegte.

Das mutmaßliche Tatmesser, ein Klappmesser, hatte er in einem Abwasserkanal entsorgt, es wurde aber sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben wurde der 21-Jährige in die Justizanstalt Leoben gebracht.

Der 16-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt.