Durch den Berg statt drumherum: Bosnien öffnet Mega-Autobahn mit Riesentunneln

Neun Kilometer im Berg, sechs auf Brücken, nur ein Rest unter freiem Himmel. Heute um 14 Uhr rollt der erste Verkehr über die Strecke.

Auf dem Korridor 5C wird heute, Mittwoch, um 14 Uhr ein weiteres Stück Autobahn befahrbar. Bosnien und Herzegowina gibt rund 20 Kilometer zwischen Zenica Nord und Golubinja für den Verkehr frei, wie die Autoceste Federacije BiH (Autobahnbetreiber) mitteilte.

Die Bauarbeiten waren bereits am 28. Oktober mit einer Feier abgeschlossen worden, berichtete BiznisInfo.ba. Mit der Freigabe entsteht zwischen Zenica und der Region Žepče eine durchgehende Autobahntrasse durch schwieriges Gelände. Das verkürzt die Fahrzeiten und erhöht die Sicherheit.

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Große Ingenieurbauwerke

Auf dem Abschnitt wurden große Ingenieurbauwerke errichtet. Sie sichern eine verlässliche Verbindung durch das Tal der Bosna und über das Gebirgsgelände. Die Öffnung stärkt zugleich die Verkehrsachse zwischen Zenica, Nemila und der Region Žepče.

Rund 9 Kilometer der Strecke verlaufen in Tunneln, weitere 6 Kilometer auf Brücken und Viadukten. Nur etwa 5,4 Kilometer führen über offene Strecke.

Umgesetzt wurde das Projekt von inländischen und internationalen Baufirmen. Sie hatten wegen der komplexen geologischen Bedingungen mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen.

Vier Teilabschnitte

Die neue Trasse gliedert sich in vier Teilabschnitte: von Poprikuše bis Nemila, von Nemila bis Vranduk, von Vranduk bis Ponirak und von Ponirak bis Vraca. Zu den bedeutendsten Bauwerken zählen der Tunnel Bosna mit rund 3,6 Kilometern und der Tunnel Zenica mit etwa 3,4 Kilometern Länge. Für den Bau wurden einzelne Teile der M-17 verlegt, Hänge gesichert und das Flussbett der Bosna an bestimmten Stellen reguliert.

Die Freigabe ist ein wichtiger Schritt beim Ausbau des Korridors 5C, des zentralen Straßeninfrastrukturprojekts in Bosnien und Herzegowina. Die neuen Kilometer verbessern die Anbindung von Zenica, Nemila und der Region Žepče. Sie tragen außerdem dazu bei, dass die Verbindung durch Zentralbosnien künftig durchgehend befahrbar sein wird.

BiznisInfo.ba hatte zuvor die vier Teilabschnitte und die wesentlichen Bauwerke vorgestellt.

Die Autoceste FBiH veröffentlichte zudem eine aktuelle Luftaufnahme, die die Dimensionen des Projekts zeigt.