Smart Home: Warum dein Gerät mehr weiß, als die App zeigt

Die Heizung lässt sich vom Sofa steuern, die Waschmaschine meldet sich am Handy. Doch welche Daten bekommst du selbst aus deinen smarten Geräten heraus? EU-Regeln stärken deinen Zugang und machen eine Frage schon vor dem nächsten Kauf wichtig.

Ein Blick in die App zeigt, wie warm es zu Hause ist. Vielleicht siehst du auch Betriebszeiten oder Verbrauchswerte. Damit ist aber noch nicht geklärt, ob du diese Informationen herunterladen oder für einen anderen Dienst nutzen kannst. Genau hier setzt der sogenannte Data Act an.

Mehr als jeder Dritte nutzt Smart Home

Smarte Geräte sind in Österreich längst verbreitet. Laut den am 27. Oktober 2026 veröffentlichten Zahlen von Statistik Austria nutzen 36 Prozent der 16- bis 74-Jährigen Smart-Home-Lösungen. Zwei Jahre zuvor waren es rund 24 Prozent. Das entspricht einem Anstieg um zwölf Prozentpunkte.

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Energiemanagementsysteme wie vernetzte Thermostate oder Heizungssteuerungen verwenden rund 25 Prozent. Internetverbundene Haushalts- oder Gartengeräte kommen auf 21 Prozent, smarte Sicherheitssysteme auf 16 Prozent.

Das sind Personenanteile, keine Haushaltsanteile. Wer mehrere Gerätearten nutzt, kann in mehreren Kategorien vorkommen. Befragt wurde von April bis Juli 2026. Die Zahlen zeigen die Verbreitung; wie viel Geld Nutzer damit sparen, lässt sich daraus nicht ableiten.

Was dir der Data Act bei Gerätedaten bringt

Der Data Act gilt grundsätzlich seit 12. September 2025. Er stärkt die Rechte von Menschen und Unternehmen, die vernetzte Produkte besitzen, mieten oder leasen.

Im Mittelpunkt stehen Daten, die durch die Nutzung eines Produkts oder eines verbundenen Dienstes entstehen und dem Dateninhaber ohne Weiteres verfügbar sind. Dazu können Sensor- und Betriebswerte gehören. Dateninhaber ist häufig der Hersteller oder der Anbieter eines verbundenen Dienstes.

Ist kein direkter Zugriff möglich, müssen die erfassten Daten grundsätzlich kostenlos für den Nutzer, unverzüglich, sicher und in einem maschinenlesbaren Format bereitgestellt werden. Soweit technisch durchführbar, kommt auch ein kontinuierlicher Zugang in Echtzeit infrage.

Eine Anzeige in der App und ein nutzbarer Datenzugang sind unterschiedliche Dinge. Ein Diagramm lässt sich ansehen. Eine maschinenlesbare Datei kann dagegen von geeigneter Software weiterverarbeitet werden.

Seit September 2026 gilt eine zusätzliche Vorgabe

Eine weitere Stufe betrifft die Gestaltung vernetzter Produkte. Nach Artikel 3 Absatz 1 sollen die erfassten Daten standardmäßig zugänglich sein und, soweit relevant und technisch durchführbar, direkt abgerufen werden können.

Diese Gestaltungspflicht gilt für Produkte und verbundene Dienste, die nach dem 12. September 2026 in Verkehr gebracht werden. Das ist nicht automatisch dasselbe wie dein Kaufdatum: Ein Gerät kann bereits zuvor in Verkehr gebracht worden sein.

Daraus folgt weder eine allgemeine Pflicht, jedem alten Gerät nachträglich eine Exporttaste einzubauen, noch ein genereller Ausschluss älterer Geräte vom Datenzugang. Die konkrete Zugangsregel und die spätere Gestaltungspflicht müssen getrennt geprüft werden.

Welche Daten gemeint sind und welche nicht

Drei Beispiele machen die Unterscheidung greifbar. Sie beschreiben mögliche Anwendungen und keinen Test bestimmter Modelle:

• Vernetzte Heizung: Vorhandene Temperatur- und Betriebswerte können relevante Gerätedaten sein. Eine daraus entwickelte individuelle Sparanalyse ist davon zu unterscheiden.

• Waschmaschine mit App: Sensorwerte eines Waschzyklus können unter die Zugangsregeln fallen. Welche Messwerte tatsächlich entstehen und verfügbar sind, hängt vom Produkt ab.

• Smart-TV: Die EU-Kommission nennt Daten zur Bildschirmhelligkeit als Beispiel. Der Film, den du ansiehst, wird dadurch nicht zu einem Inhalt, den du über den Data Act herausverlangen kannst.

Erfasste Rohdaten und vorverarbeitete Werte sind von abgeleiteten Analysen und geschützten Inhalten zu unterscheiden. Der Datenzugang verpflichtet auch nicht dazu, bisher gar nicht erhobene Messwerte neu zu erzeugen.

Kannst du damit den Anbieter wechseln?

Datenzugang kann helfen, einen unabhängigen Wartungsdienst oder andere Zusatzangebote zu nutzen. Beispielsweise könnten vorhandene Betriebswerte bei der Beurteilung eines Geräts nützlich sein.

Ob ein passender Dienst existiert und deine Daten verarbeiten kann, ist damit aber noch nicht garantiert. Auch eine andere App lässt sich nicht allein deshalb mit jedem Gerät verbinden. Kostenloser Datenzugang bedeutet außerdem nicht, dass die anschließende Wartung oder Auswertung kostenlos sein muss.

Für deinen Alltag lohnt sich deshalb ein genauer Blick auf die Abhängigkeiten: Welche Funktion braucht die Hersteller-Cloud? Was funktioniert ohne Konto? Und was bleibt nutzbar, wenn du ein Abo beendest?

Fünf Fragen vor dem nächsten Smart-Home-Kauf

Frag nicht nur nach Fernsteuerung und Sprachbefehlen. Diese Punkte helfen dir, den Datenzugang und die laufende Nutzung einzuschätzen:

• Welche Daten entstehen? Lass dir erklären, welche Werte das Modell erfasst, wie oft und wie lange sie gespeichert werden.

• Wie komme ich an die Werte? Frage nach dem Zugangsweg, einem Export und dem Dateiformat. Wichtig ist auch eine Erklärung der Datenfelder.

• Was geht ohne Internet? Kläre, welche Funktionen ohne Cloud, App oder Nutzerkonto erhalten bleiben.

• Kann ein anderer Dienst die Daten nutzen? Frage nach den vorgesehenen Möglichkeiten und technischen Voraussetzungen.

• Was passiert bei Aboende oder Verkauf? Lass dir erklären, wie Konten, Datenzugang und Gerätesteuerung behandelt werden.

Diese Fragen ersetzen keinen Produkttest. Sie helfen dir aber, Angebote anhand konkreter Antworten zu vergleichen. Ein allgemeiner Anspruch auf vollständigen Offline-Betrieb folgt aus dem Data Act nicht.

So kannst du den Datenzugang anfragen

Prüfe zunächst die Dateninformationen zum Gerät und den vorgesehenen Kontaktweg. Falls der Zugang unklar bleibt, kannst du beispielsweise schreiben:

„Ich nutze das vernetzte Produkt [Modell, Seriennummer] als [Eigentümer/Mieter/Leasingnehmer]. Bitte nennen Sie mir den vorgesehenen Zugang zu den unter den Data Act fallenden Produkt- und verbundenen Dienstdaten für [Zeitraum]. Soweit kein direkter Zugang besteht, ersuche ich um Bereitstellung der ohne Weiteres verfügbaren Daten einschließlich der erforderlichen Metadaten in einem gängigen maschinenlesbaren Format. Bitte erläutern Sie mögliche Einschränkungen und deren Grundlage.“

Passe die Anfrage an dein Gerät und deine tatsächliche Berechtigung an. Schicke keine Passwörter mit und bewahre Anfrage, Antwort und erhaltene Dateien auf.

Wo die Rechte Grenzen haben

Datenschutz bleibt wichtig. Auch bei gemeinsam genutzten Geräten berechtigt der Besitz nicht automatisch dazu, persönliche Daten anderer Menschen zu erhalten. Die DSGVO gilt weiterhin. Der Data Act und die DSGVO-Auskunft sind unterschiedliche Instrumente; ihre Voraussetzungen und Fristen dürfen nicht einfach gleichgesetzt werden.

Geschäftsgeheimnisse und gesetzliche Sicherheitsanforderungen können den Zugang begrenzen. Sie erlauben aber keine beliebige pauschale Ablehnung. Außerdem gibt es Ausnahmen, etwa für bestimmte Kleinst- und Kleinunternehmen.

Für Österreich weist Digital Austria darauf hin, dass sich die Data-Act-Aufsicht noch im Aufbau befindet. Die Datenschutzbehörde ist für Datenschutzfragen zuständig und damit nicht automatisch Anlaufstelle für jede verweigerte Geräteauskunft. Bei einem Streit solltest du den aktuellen Beschwerdeweg anhand deines Falls prüfen lassen, etwa mit Unterstützung einer Konsumentenschutzberatung.

Vor dem Kauf zählt deshalb eine konkrete Antwort auf eine einfache Frage: Kannst du die Daten deines Geräts tatsächlich nutzen oder bekommst du sie nur auf dem Bildschirm zu sehen?