Afrika-Virus: Kammer warnt vor weiteren Fällen

Winzige Mücken bringen ein Virus aus Afrika in einen burgenländischen Stall. Impfung gibt es keine, eine Meldepflicht derzeit ebenso wenig.

Ein Rinderbetrieb im Burgenland ist von einem bestätigten Ausbruch des Shamonda-Virus (SHAV) betroffen. Das Virus wird von Gnitzen übertragen.

Eine Meldepflicht besteht nach Angaben der Landwirtschaftskammer Burgenland (LKB) derzeit nicht. Den Behörden zufolge droht Menschen keine unmittelbare Gefahr.

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Von der LKB heißt es, dass ein SHAV-Ausbruch in einem Betrieb offiziell bekannt geworden sei. Weitere Fälle seien zu befürchten, weil „die Krankheit derzeit noch nicht meldepflichtig ist“, wie Johannes Geyer ausführt. Auch Pferde, Schafe, Ziegen und Alpakas können von dem Virus betroffen sein. Gegen SHAV gibt es weder eine Impfung noch eine spezifische Therapie.

Krankheitsbild bei Rindern

Der bestätigte Fall liegt in einem Rinderbetrieb im Burgenland. Das Virus gelangt durch Gnitzen auf die Tiere, winzige, blutsaugende Mücken mit einer Körpergröße von 0,5 bis 5 Millimetern.

Zum Krankheitsbild sagt Johannes Geyer: „Erkrankte Rinder zeigen sich geschwächt und haben häufig als erkennbare Krankheitssymptome Fieber, wässrigen Durchfall, Atemwegsprobleme und Fressunlust. Besonders auffällig ist der deutliche Rückgang bei der Milchleistung.“ Ist eine Herde betroffen, erkrankt häufig ein Großteil des Bestandes. Die Kammer weist zudem darauf hin, dass „Todesfälle in Rinderherden aber bislang keine bzw. kaum in Zusammenhang mit dem Virus aufgetreten“ sind.

Weitere Nachweise

Nachgewiesen wurde das Virus bereits bei Schafen, Ziegen, Alpakas und Pferden. Auf diese Tierarten verweist die WHO in einem Bericht vom 21. Oktober. Die AGES bestätigte sie in einem Online-Steckbrief vom 27. Oktober.

Erstmals konnte SHAV außerdem bei einem Mann in Frankreich festgestellt werden. Der Patient war schon zuvor schwer erkrankt und starb Anfang Oktober.

Das ECDC (EU-Gesundheitsbehörde) gibt an, dass geprüft wird, ob SHAV den Tod ausgelöst oder dazu beigetragen hat und auf welchem Weg sich der Mann angesteckt hat. Dazu steht die Behörde mit den französischen Stellen in Kontakt.

Das Shamonda-Virus stammt ursprünglich aus Afrika und befiel heuer im Sommer Rinder in mehreren europäischen Ländern. Mitte August wurde es auch bei Kühen in Österreich festgestellt.

Dass das Muttertier das Virus auf den Fötus überträgt, gilt als wahrscheinlich. Entsprechende Untersuchungen laufen noch.

Geyer betont: „Erkrankte Rinder zeigen sich geschwächt und haben häufig als erkennbare Krankheitssymptome Fieber, wässrigen Durchfall, Atemwegsprobleme und Fressunlust. Besonders auffällig ist der deutliche Rückgang bei der Milchleistung.“