Kein Tropfen aus der Leitung: Rohrbruch in Korneuburg soll bald behoben sein

Frühmorgens bleibt in Korneuburg der Hahn trocken. Unter einer Kreuzung brach ein Rohr, nun beginnt für Betroffene ein langer Tag.

Ein Wasserrohrbruch hat in Korneuburg am Morgen des 4. November dazu geführt, dass die Wasserversorgung in Teilen der Stadt unterbrochen ist. Die Reparaturarbeiten sind im Gang.

Schauplatz des Schadens ist der Kreuzungsbereich Laaer Straße/Stockerauer Straße, wo das Rohr in den frühen Morgenstunden brach. Im Stadtgebiet gibt es dadurch Ausfälle bei der Wasserversorgung.

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Wasserentnahmestelle

Solange die Arbeiten andauern, können Betroffene Wasser an einer eigens eingerichteten Entnahmestelle holen.

Sie befindet sich auf Höhe der Kreuzung Stockerauer Straße/Dr.-Karl-Liebleitner-Ring.

Reparatur läuft

Mit der Reparatur ist das Stadtservice Korneuburg beschäftigt. Laut Stadtgemeinde dürften die Arbeiten bis etwa 18 Uhr dauern.

Bis zu dieser Uhrzeit soll die Wasserversorgung wieder hergestellt sein.