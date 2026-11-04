Zug verspätet: Wann du Geld zurückbekommst und wann nicht – KlimaTicket VS Einzelfahrschein

Der Anschluss ist weg, der Abend verplant und die Anzeige zählt weiter. Doch ob du für eine Zugverspätung Geld bekommst, hängt auch davon ab, womit du eingestiegen bist. Beim KlimaTicket gelten andere Regeln als beim Einzelfahrschein.

Wie verlässlich Österreichs Züge fahren, beschäftigte am 3. November den Rechnungshofausschuss. Thema waren unter anderem die ÖBB-Angebotsplanung und das KlimaTicket. Für Fahrgäste stellt sich eine konkrete Frage: Was steht mir zu, wenn ich viel zu spät ankomme?

Beim Einzelticket zählt die Ankunft am Ziel

Mit einer Einzelfahrkarte im Fernverkehr bekommst du grundsätzlich 25 Prozent des Fahrpreises zurück, wenn du dein vertragliches Ziel mindestens 60 Minuten verspätet erreichst. Ab 120 Minuten sind es 50 Prozent. Voraussetzung ist unter anderem, dass du die Fahrt durchführst und kein Ausschlussgrund greift.

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Entscheidend ist die Ankunft am Ziel laut Fahrschein. Ein verspäteter Zubringer kann deshalb relevant werden, wenn du dadurch den Anschluss verpasst und beide Abschnitte auf demselben Fahrschein stehen.

Ein einfaches Rechenbeispiel: Für eine angenommene einfache Fernverkehrsfahrt um 40 Euro ergeben 70 Minuten Verspätung am Ziel 10 Euro Entschädigung. Bei 130 Minuten wären es 20 Euro. Der Ticketpreis ist frei gewählt; die Beträge sind eigene Beispielrechnungen.

Bei den ÖBB werden Entschädigungsbeträge unter vier Euro nicht ausgezahlt. Für reine Nahverkehrs-Einzelfahrkarten innerhalb Österreichs sehen die ÖBB keine pauschale Verspätungsentschädigung vor. Andere Fahrgastrechte können trotzdem bestehen.

Warum das KlimaTicket anders funktioniert

Mit dem KlimaTicket Österreich wird nicht jede einzelne verspätete Fahrt abgerechnet. Hier zählt, ob die maßgebliche monatliche Pünktlichkeitsquote von 93 Prozent im erfassten Nah- und Fernverkehr unterschritten wurde.

Für regionale KlimaTickets und Verbund-Jahreskarten gilt grundsätzlich eine Schwelle von 95 Prozent im erfassten Regionalverkehr. Je nach Karte zählt das betreffende Netz oder die Strecke.

Beim Geld ist ein weiterer Unterschied wichtig: Berechnet wird mit dem Bahnanteil, nicht mit dem gesamten Kaufpreis. Die veröffentlichte jährliche Entschädigungsbasis für die ÖBB beim KlimaTicket Österreich beträgt derzeit 522,01 Euro.

Zehn Prozent des monatlichen Anteils ergeben gerundet 4,35 Euro je anspruchsberechtigtem Monat. Würde die maßgebliche Quote in zwei Monaten unterschritten, wären das 8,70 Euro. Die zwei Monate sind eine Annahme, keine Auswertung aktueller Verspätungen.

Damit die Abwicklung funktioniert, musst du die Datenweitergabe im KlimaTicket-Kundenkonto erlauben und dich anschließend bei den ÖBB für das Entschädigungsverfahren registrieren. Die Auszahlung erfolgt nach Ende der Kartengültigkeit. Prüfe deshalb auch, ob deine Kontodaten stimmen.

Die Jahresstatistik sagt noch nichts über deine Auszahlung

Die im Ausschuss behandelte Prüfung zur ÖBB-Angebotsplanung betrifft die Jahre 2019 bis 2024. Für 2024 wurden 93,6 Prozent Pünktlichkeit insgesamt und 78,2 Prozent im Fernverkehr genannt.

Die ÖBB veröffentlichen inzwischen bessere Jahreswerte für 2025: 94,1 Prozent insgesamt und 81,6 Prozent im Fernverkehr. Diese Zahlen beschreiben weder das gesamte Jahr 2026 noch automatisch deinen Entschädigungsanspruch. Dafür ist bei Jahreskarten die jeweils maßgebliche Monatsauswertung entscheidend.

Wenn du die Reise lieber abbrichst

Ist am vertraglichen Ziel eine Verspätung von mindestens 60 Minuten absehbar, kannst du unter den gesetzlichen Voraussetzungen zwischen Erstattung und Weiterreise wählen. Wird eine begonnene Fahrt zwecklos, können auch bereits gefahrene Abschnitte und eine kostenlose Rückfahrt zum Ausgangspunkt dazugehören.

Ticketerstattung und Verspätungsentschädigung sind verschiedene Ansprüche. Wer den Fahrpreis wegen des Reiseabbruchs erstattet bekommt, erhält für diesen Betrag nicht zusätzlich die prozentuale Verspätungsentschädigung.

Außergewöhnliche, unvermeidbare Umstände können die Geldentschädigung ausschließen. Das Unternehmen muss die Voraussetzungen nachweisen. Ein Streik des eigenen Personals zählt nicht zu dieser Ausnahme. Hilfeleistungen sind gesondert zu prüfen.

Die Regel nach 100 Minuten

Teilt dir die Bahn innerhalb von 100 Minuten nach der planmäßigen Abfahrt des verspäteten oder ausgefallenen Zuges beziehungsweise des verpassten Anschlusses keine Weiterreiseoption mit, darfst du selbst eine Alternative mit Bahn, Reisebus oder Linienbus organisieren.

Erstattet werden notwendige, angemessene und zumutbare Kosten. Die Regel ist kein allgemeiner Taxigutschein. Sichere Nachrichten und Belege und kläre die Weiterreise möglichst zuerst mit dem Unternehmen.

Bei Umsteigeverbindungen solltest du außerdem prüfen, ob eine Durchgangsfahrkarte oder getrennte Beförderungsverträge vorliegen. Eine gemeinsame Bestellbestätigung allein beantwortet das nicht zuverlässig.

Diese Belege solltest du aufheben

• Ticket und Buchungscode

• Reisedatum, Zugnummern sowie geplante und tatsächliche Ankunft

• Angaben zum verpassten Anschluss

• Vorhandene Verspätungsbestätigung und Nachrichten über Ersatzangebote

• Rechnungen für notwendige zusätzliche Ausgaben

Für Beschwerden beim Bahnunternehmen gilt grundsätzlich eine Frist von drei Monaten nach dem Vorfall. Bei Jahreskarten läuft die pauschale Entschädigung über das eigene Verfahren nach Ende der Gültigkeit.

Ein vollständiger Antrag auf Verspätungsentschädigung ist grundsätzlich binnen eines Monats zu bearbeiten und auszuzahlen. Scheitert die Klärung mit dem Unternehmen, kann die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte kostenlos schlichten. Wer nach einem Monat noch keine Antwort auf seine Beschwerde hat, kann sich ebenfalls dorthin wenden.