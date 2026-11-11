Singles Day in Österreich: Diese Händler locken mit hohen Rabatten

Am Singles Day locken Händler in Österreich mit Rabatten von bis zu 55 Prozent. Doch viele Angebote gelten nur mit Gutscheincode, Kundenkarte oder Mindestbestellwert.

Am 11. November 2026 ist Singles Day. Der aus China stammende Shopping-Tag hat sich auch in Österreich etabliert. Zahlreiche Händler werben mit zeitlich begrenzten Rabatten auf Elektronik, Mode, Kosmetik und Haushaltsgeräte.

Der Singles Day fällt mitten in die Rabattwochen vor dem Black Friday am 27. November und dem Cyber Monday am 30. November. Wer profitieren möchte, sollte die jeweiligen Bedingungen genau prüfen: Manche Preisnachlässe gelten ausschließlich mit Kundenkarte, nach Eingabe eines Gutscheincodes oder erst ab einem bestimmten Einkaufswert.

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Nicht alle Singles-Day-Angebote enden am 11. November. Manche Händler verlängern ihre Aktionen um mehrere Tage, andere setzen bereits auf die Rabattwochen vor dem Black Friday. Je nach Anbieter gelten unterschiedliche Fristen, Mindestbestellwerte und Teilnahmebedingungen.

Elektronik und Haushalt

Bei MediaMarkt erhalten myMediaMarkt-Mitglieder 11 Prozent Rabatt beim Kauf von mindestens zwei teilnehmenden Produkten. Die Aktion startete am 10. November in der App und gilt vom 11. bis einschließlich 14. November auch im Onlineshop und in den Filialen. Allerdings sind zahlreiche Produkte ausgeschlossen, darunter Apple-Geräte, Smartphones, Tablets, Miele-Produkte sowie bestimmte Spielkonsolen. Für ausgewählte Marketplace-Artikel gibt es eine separate Rabattaktion mit eigenen Bedingungen.

Auch Cyberport beteiligt sich mit Sonderpreisen am Singles Day. Der Händler bewirbt ausgewählte Technikprodukte mit Nachlässen von bis zu 55 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP). Im Angebot stehen unter anderem Apple-Geräte, Smartphones, Notebooks, Monitore und Haushaltsgeräte. Die Aktion läuft vom 5. bis 18. November 2026. Wichtig: Ein hoher UVP-Rabatt bedeutet nicht automatisch den günstigsten Marktpreis. Ein Vergleich mit anderen Händlern kann sich deshalb lohnen.

Der Hersteller Krups bietet 18 Prozent auf ausgewählte Küchengeräte, darunter Kaffeemaschinen, ab einem Einkaufswert von 150 Euro, und zwar mit dem Code SINGLE. Auch Rowenta gibt 18 Prozent auf ausgewählte Geräte ab 150 Euro Bestellwert, ebenfalls mit dem Code SINGLE.

Daneben laufen weitere Aktionen. Hofer führt den „Black Month“ bis 27. November mit wechselnden Angeboten für Technik, Haushaltswaren und Einrichtungsprodukte. XXXLutz bietet im Rahmen des „Black Shopping“ bis zu 50 Prozent auf ausgewählte Möbel und Einrichtungsartikel.

Mode und Kosmetik

Bei H&M bekommen Kunden in der App und online 22 Prozent auf reguläre Ware ab einem Einkaufswert von 40 Euro. Ausgenommen sind bestimmte Marken, Sonderkollektionen und bereits reduzierte Artikel, die Aktion endet am Mittwoch. Levi’s senkt im Onlineshop die Preise auf nahezu das gesamte Sortiment um bis zu 22 Prozent.

s.Oliver räumt 22 Prozent ein, auch auf bereits reduzierte Ware, dafür braucht es die s.Oliver Card und den Code SINGLE22. Peek & Cloppenburg gibt 20 Prozent auf nicht reduzierte Herbst- und Wintermode, vorausgesetzt werden ein Einkaufswert von mindestens 129 Euro und eine Insider-Kundenkarte.

Otto bietet bis einschließlich Mittwoch 20 Prozent auf ausgewählte Artikel aus den Bereichen Mode, Sportmode und Möbel, alternativ 25 Prozent auf Uhren und Schmuck. Bei Kosmetik fallen die Nachlässe höher aus.

Bei Marionnaud gibt es vom 9. bis 15. November 35 Prozent Rabatt ab 59 Euro Einkaufswert. Die Aktion ist für den österreichischen Onlineshop bestätigt. Bereits reduzierte Produkte, Geschenkgutscheine und bestimmte Marken sind ausgenommen. Laut Heute wird der Nachlass auch in Filialen angeboten, dort allerdings unter zusätzlichen Teilnahmebedingungen. Douglas senkt die Preise zahlreicher Parfums, Pflegeprodukte und Kosmetikartikel um 20 Prozent, wobei bestimmte Marken und bereits reduzierte Ware nicht dabei sind.

Bei Müller sind Parfümerie, Naturkosmetik und koreanische Kosmetik um 20 Prozent günstiger, im Onlineshop gilt ein Mindestbestellwert von 50 Euro.

Beim Juwelier Christ gibt es zum Singles Day bis zu 25 Prozent Rabatt auf ausgewählte Artikel. Dafür ist der Gutscheincode ME2026 erforderlich. Die Aktion endet bereits am Mittwoch, dem 11. November 2026, und ist nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar.

Vorsicht bei hohen Rabatten

Hohe Rabatte bedeuten nicht automatisch, dass ein Produkt besonders günstig ist. Besonders bei Preisnachlässen gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) kann die beworbene Ersparnis größer ausfallen als der tatsächliche Preisvorteil. Verbraucher sollten deshalb die aktuellen Preise verschiedener Händler vergleichen und auf Versandkosten sowie Mindestbestellwerte achten.

Bei der Werbung mit Preisermäßigungen müssen Händler grundsätzlich den niedrigsten eigenen Preis der vergangenen 30 Tage als Vergleichspreis berücksichtigen. Diese Regel soll künstlich aufgeblähte Rabatte verhindern. Sie bedeutet allerdings nicht, dass ein Angebot automatisch günstiger ist als bei anderen Händlern.