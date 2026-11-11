Bluthochdruck in der Schwangerschaft: Gefahr noch Jahre nach der Geburt

Die Geburt ist überstanden, der Blutdruck wieder normal. Doch für viele Mütter ist die Schwangerschaft noch lange nicht vorbei. Bluthochdruck in der Schwangerschaft kann noch Jahre nach der Geburt nachwirken. Eine große britische Studie belegt einen Zusammenhang mit späteren chronischen Erkrankungen, weshalb eine langfristige ärztliche Nachsorge empfohlen wird.

Für die Analyse wurden Gesundheitsdaten von rund 1,4 Millionen Frauen aus England ausgewertet. Sie brachte Bluthochdruckkomplikationen in der Schwangerschaft mit späteren Diagnosen in Verbindung, darunter erhöhter Blutdruck, Herz- und Gefäßerkrankungen, Typ-2-Diabetes und chronische Nierenerkrankungen.

Betroffen waren Frauen mit Gestationshypertonie oder Präeklampsie. Es spielte keine Rolle, ob die Komplikation in der letzten oder in einer früheren Schwangerschaft aufgetreten war.

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Grenzen der Studie

Bei der Untersuchung handelt es sich um eine Beobachtungsstudie. Festgestellt wurde ein Zusammenhang, ein direkter Kausalzusammenhang lässt sich daraus nicht ableiten.

In der Zusammenfassung heißt es: „Eine große britische Studie mit den Gesundheitsdaten von rund 1,4 Millionen Frauen in England hat einen Zusammenhang zwischen Bluthochdruckkomplikationen in der Schwangerschaft und späteren gesundheitlichen Problemen gezeigt.“ Die Ergebnisse machen deutlich, wie wichtig eine langfristige Gesundheitsbeobachtung für Frauen ist, die in der Schwangerschaft eine Gestationshypertonie oder Präeklampsie hatten.

Empfohlene Nachsorge

Laut den britischen Gesundheitsrichtlinien sollen Frauen mit Gestationshypertonie oder Präeklampsie sechs bis acht Wochen nach der Geburt ärztlich untersucht werden. Wie oft danach weitere Kontrollen nötig sind, hängt von den Blutdruckwerten und einer allfälligen Therapie ab.

Nach einer Präeklampsie soll zudem auf Eiweiß im Harn geprüft werden. Dazu heißt es: „Ist weiterhin Eiweiß nachweisbar, wird etwa drei Monate nach der Geburt eine zusätzliche Beurteilung der Nierenfunktion empfohlen.“

Frauen, die nicht sicher sind, welche Diagnose in ihrer Schwangerschaft gestellt wurde, finden diese Angabe im Entlassungsbrief der Geburtsstation. Die Unterlagen können sie zur nächsten Untersuchung mitnehmen.

Als Gestationshypertonie gilt ein erhöhter Blutdruck nach der 20. Schwangerschaftswoche, bei dem keine nennenswerten Eiweißmengen im Harn auftreten. Die Präeklampsie ist ein ernsteres Krankheitsbild. Neben dem erhöhten Blutdruck kommen dabei weitere Störungen hinzu, etwa Eiweiß im Harn oder Probleme mit der Nieren- und Leberfunktion.

Auch wenn der Blutdruck nach der Schwangerschaft wieder im Normalbereich liegt, sollten Frauen ihrem Arzt diese früheren Komplikationen noch Jahre später mitteilen.

So lässt sich unter Berücksichtigung weiterer Risikofaktoren einschätzen, ob regelmäßige Blutdruckkontrollen und andere Vorsorgeuntersuchungen sinnvoll sind.