Millionen Menschen betroffen: Neuer Bluttest soll gefährliche Ursache erkennen

Der Druck steigt, doch kaum jemand merkt es. Ein neuer Bluttest nimmt jetzt eine oft übersehene hormonelle Ursache ins Visier.

Die Gefäße stehen unter Dauerbelastung, doch Betroffene merken davon oft lange nichts. Laut WHO leben weltweit rund 1,4 Milliarden Erwachsene mit Bluthochdruck, bei fast der Hälfte ist die Erkrankung nicht bekannt. Ein neuer Bluttest namens ALDO+ soll nun helfen, hormonelle Auslöser rascher zu erkennen.

Dr. Christian Koppelstätter, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Hypertensiologie (ÖGH), beschreibt die Schwierigkeit so: „Das Problem ist, dass man Bluthochdruck im Gegensatz zu anderen Erkrankungen nicht spürt.“ Zur Bedeutung der Erkrankung sagt er: „Gerade für den Schlaganfall ist Bluthochdruck der wichtigste Risikofaktor; auch bei Herzinfarkt und Herzschwäche spielt er eine wesentliche Rolle.“ Weltweit ist bei etwa 44 Prozent der Betroffenen die Hypertonie unbekannt, lediglich rund 23 Prozent haben ihre Werte unter Kontrolle.

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Hormonelle Ursachen

Veranlagung oder Lebensstil reichen als Erklärung für erhöhte Blutdruckwerte nicht immer aus. Eine Ursache, die häufig übersehen wird, ist der primäre Aldosteronismus. Dabei bildet die Nebenniere zu viel Aldosteron, ein Hormon, das den Salz- und Wasserhaushalt steuert, wodurch der Blutdruck ansteigt.

Der neue Bluttest ALDO+ untersucht mehrere Botenstoffe der Blutdruckregulation und soll zusätzliche Anhaltspunkte für hormonelle Ursachen liefern. Dr. Koppelstätter erklärt: „Mit der Blutuntersuchung bekommen wir Informationen darüber, ob im Zusammenspiel zwischen Niere und Nebenniere ein Problem vorliegt“. Bei Patientinnen und Patienten mit unkontrolliertem Blutdruck steckt in etwa 15 bis 20 Prozent der Fälle eine Überproduktion von Aldosteron dahinter.

Bei Menschen unter 40 Jahren ist es wahrscheinlicher, dass nicht allein die Vererbung verantwortlich ist. Vermutlich finden sich in dieser Altersgruppe bei bis zu 25 Prozent weitere Auslöser.

Koppelstätter appelliert: „Aus meiner Sicht sollte jeder Mensch ab 40 wissen, welchen Blutdruck er hat, und das nicht auf die leichte Schulter nehmen.“ Als Richtwert nennt er 130/80 mmHg. In der Arztpraxis liegt die Grenze bei 140/90, zu Hause bei 135/85 und im 24-Stunden-Mittel bei 130/80 mmHg.

Wer misst, sollte entspannt sitzen und die Messung nach ein bis zwei Minuten wiederholen. Sinnvoll ist die Abklärung einer sekundären Hypertonie vor allem dann, wenn die Werte trotz regelmäßiger Medikamenteneinnahme nicht unter Kontrolle sind. Zum Ablauf sagt Koppelstätter: „Jetzt können wir die Untersuchung bei einer normalen Blutabnahme machen, wenn der Patient beim Arzt ist. Er muss dafür seine Blutdruckmedikamente nicht absetzen.“

Stellt sich eine hormonelle Ursache heraus, kommen je nach Befund Medikamente infrage, welche die Wirkung von Aldosteron hemmen. Auch eine Operation kann ein Thema sein: „Wenn in einer Nebenniere ein Knoten sitzt, der zu viel Aldosteron produziert, kann die Operation das Mittel der Wahl sein.“

Kosten und Verfügbarkeit

Wie leicht sich der Test in Anspruch nehmen lässt, hängt vom Bundesland ab. Die Kosten beziffert Koppelstätter so: „Der neue Test kostet meines Wissens rund 180 Euro und wird von der klassischen Krankenkasse bisher nicht bezahlt.“ Zusatzversicherungen übernehmen die Kosten teilweise, häufig zahlen Betroffene selbst.

Ob eine Abklärung in einer Spezialambulanz im Krankenhaus erfolgt, entscheidet die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt. Zur Verfügbarkeit sagt Koppelstätter: „Vor allem in Wien bei Labors.at und IHR LABOR gibt es bereits Möglichkeiten, den Test einzusetzen; das breitet sich über Österreich aus.“ Außerdem rät er: „Mein Rat an Menschen mit schlecht eingestelltem Blutdruck trotz regelmäßiger Medikamenteneinnahme: mit dem Arzt besprechen, ob ein Problem der Nebenniere dahinterstecken könnte und ob man das genauer untersuchen sollte.“