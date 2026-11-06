Betrunken am Steuer: 32-Jähriger aus brennendem Auto gerettet

Eine Nachricht reicht, und er fährt los. Auf der B72 bei Weiz endet die Fahrt in Flammen, gerettet wird er von Unbekannten.

Am Donnerstagabend ist es in der Steiermark auf der B72 in Krottendorf bei Weiz zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 32-jähriger Autolenker, der stark alkoholisiert war, überschlug sich mit seinem Wagen, der danach Feuer fing.

Wegen überhöhter Geschwindigkeit verlor der Mann gegen 20.30 Uhr die Gewalt über sein Fahrzeug und krachte gegen eine Leitschiene. Das Auto überschlug sich, blieb im Straßengraben liegen und ging in Flammen auf. Auf rund 100 Metern waren Trümmerteile über die Fahrbahn verteilt.

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Ersthelfer im Einsatz

Unbekannte Ersthelfer holten den schwer verletzten Lenker aus dem Auto. Anschließend wurde er ins LKH Weiz gebracht.

Erste Befragung

Bei der ersten Befragung räumte der 32-Jährige ein, vor der Fahrt Alkohol getrunken zu haben. Eine Notfallnachricht seiner Freundin habe ihn dazu bewogen, sich ans Steuer zu setzen.

An den genauen Hergang des Unfalls kann er sich kaum erinnern.