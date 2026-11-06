Taxifahrer holen Fahrgäste am Flughafen Wien ab und werden angezeigt

Die Fahrt war vorab gebucht, die Anzeige kam trotzdem. Am Flughafen Schwechat sorgt eine Kontrolle für Aufruhr unter Wiener Taxlern.

Mehrere Wiener Taxilenker sind am 22. Oktober 2026 bei Kontrollen am Flughafen Wien-Schwechat angezeigt worden. Im Zentrum steht die Frage, ob für den Bezirk Schwechat auch dann Ortskenntnisse nachgewiesen werden müssen, wenn die Abholung vorab gebucht wurde.

Die Kontrollen vom 22. Oktober 2026 endeten für mehrere Wiener Lenker mit Verwaltungsanzeigen. Der Vorwurf lautete, sie hätten trotz Vorbestellung ihrer Fahrgäste nicht die erforderlichen Ortskenntnisse für den Bezirk Schwechat gehabt.

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Grundsätzlich ist die Abholung am Flughafen erlaubt, sofern die Fahrt zuvor telefonisch oder online gebucht wurde, etwa bei einer Wiener Taxizentrale. Nicht zulässig ist es hingegen, sich am Taxi-Standplatz des Flughafens anzustellen oder Fahrgäste ohne Vorbestellung aufzunehmen.

Rechtsansicht der Polizei

Aus Sicht der Behörde gilt die Pflicht zu Ortskenntnissen für den Bezirk Schwechat auch bei vorbestellten Abholfahrten. Fehlen sie, handelt es sich um eine Verwaltungsübertretung.

Nach Behördenangaben wurden an jenem Tag reihenweise Anzeigen erstattet. Betroffen waren Wiener Lenker, die gebuchte Fahrgäste übernehmen wollten, die geforderten Kenntnisse aber nicht nachweisen konnten.

Das Stadtpolizeikommando Schwechat beruft sich auf eine abgestimmte Rechtsansicht, die in den Jahren 2024 und 2025 mit der Wiener Taxi-Innung und dem Verkehrsamt Wien besprochen worden sei. Als Grundlage dient ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichts Wien vom 20. Dezember 2024, wonach Taxilenker am Abholort über die notwendigen Ortskenntnisse verfügen müssen. Auch eine verbindliche Vorbestellung schützt laut Polizei nicht vor einer Anzeige, wenn die Ortskenntnisse für Schwechat fehlen.

Scharfe Kritik

FPÖ-Taxisprecher Thomas Kreutzinger übt scharfe Kritik an der Vorgangsweise. „Was sich hier am Flughafen Schwechat abspielt, ist eine regelrechte Anzeigenflut gegen Wiener Taxilenker, die nichts anderes tun, als erlaubterweise vorbestellte Fahrgäste abzuholen. Das ist eine pure Abzocke!„, sagt er. Zudem beklagt er eine neue Härte: „Jahrzehntelang war das kein Thema, plötzlich werden Lenker mit Anzeigen überzogen“.

Die Wirtschaftskammer verweist über die Taxi-Innung auf die geltende Rechtslage: „Taxilenker müssen über die erforderlichen Ortskenntnisse am Abholort verfügen“. Gleichzeitig betont die Kammer, man setze sich „für moderne und praxistaugliche Lösungen“ ein, „die sowohl den Taxiunternehmen als auch den Fahrgästen zugutekommen“. Dazu stehe man „laufend mit den zuständigen Stellen im Austausch.“

Kreutzinger kündigt politische Schritte an. „Die FPÖ aber schaut nicht weg. Das ist ein untragbarer Zustand, den wir nicht hinnehmen werden. Entsprechende Anträge sind bereits in Vorbereitung„, erklärt er. Für betroffene Lenker bleibt die Lage vorerst heikel, denn nach der Rechtsauffassung der Polizei schützt selbst eine Vorbestellung nicht vor einer Anzeige, wenn die Ortskenntnisse für Schwechat fehlen. Ob und wie Bestimmungen geändert werden, ist offen.