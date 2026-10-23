Flug ab Wien? Bei der Anreise warten zwei wichtige Änderungen

Wer in den Herbstferien ab Wien fliegt, sollte seine Flughafenanreise neu planen: S7 und CAT fahren nicht wie gewohnt ab Wien Mitte. Auch die beliebte Gepäckaufgabe in der Innenstadt steht derzeit nicht zur Verfügung.

Der Flug ist gebucht, die Koffer sind gepackt und der Weg zum Flughafen scheint Routine. Doch wer länger nicht ab Wien geflogen ist, könnte bei der Anreise überrascht werden. Wegen der Modernisierung der S-Bahn-Stammstrecke gelten seit September geänderte Verbindungen. Die Einschränkungen dauern voraussichtlich bis Ende Oktober 2027.

Andere Wege

Seit dem 7. September 2026 ist der zentrale Abschnitt zwischen Wien Praterstern und Wien Hauptbahnhof gesperrt. Betroffen sind auch Wien Mitte und Rennweg. Die gewohnte direkte Zugfahrt mit der S7 oder dem City Airport Train ab Wien Mitte ist deshalb derzeit nicht möglich.

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Der Flughafen bleibt mit der Bahn erreichbar: Railjet und Intercity benötigen ab Wien Hauptbahnhof rund 15 Minuten, der REX7 rund 20 Minuten. Wer bisher über Wien Mitte gefahren ist, sollte prüfen, ob die Anreise über den Hauptbahnhof günstiger liegt.

Die S7 verbindet weiterhin Wien St. Marx mit dem Flughafen. Zur Station St. Marx bestehen unter anderem Anschlüsse mit den Straßenbahnlinien 18 und 71. Zusätzliche Wege und Umstiegszeiten sollten bei der Reiseplanung berücksichtigt werden.

Bus statt Zug

Der CAT wird während der Bauarbeiten durch Busse ersetzt. „CAT by bus“ fährt bei Wien Mitte von der Marxergasse 1b ab. Am Flughafen befindet sich die Haltestelle bei Terminal 3, Busstation 0.

Die angegebene Fahrzeit beträgt rund 21 Minuten. Zwischen 7 und 19 Uhr fahren die Busse alle zwölf Minuten, ansonsten während der Betriebszeiten alle 15 Minuten. Für die Anreise sollte zusätzlich zur Fahrzeit ein ausreichender Puffer eingeplant werden.

Der erste Bus ab Wien Mitte startet um 5.30 Uhr, der letzte um 23.15 Uhr. Vom Flughafen Richtung Innenstadt fährt der erste Bus um 6.10 Uhr und der letzte um 23.37 Uhr.

Frühflug beachten

Gerade bei frühen Abflügen lohnt sich genaues Nachrechnen. Der Flughafen Wien empfiehlt für Inlandsflüge und internationale Flüge bis sechs Stunden Flugzeit eine Ankunft zwei Stunden vor dem Abflug.

Wer beispielsweise um 6 Uhr abfliegt, sollte demnach bereits um 4 Uhr am Flughafen sein. Der erste CAT-Bus um 5.30 Uhr kommt dafür zu spät. Für solche Flüge muss eine andere, zur Uhrzeit passende Verbindung organisiert werden.

Für internationale Flüge ab sechs Stunden sowie für Flüge nach Tel Aviv empfiehlt der Flughafen drei Stunden Vorlauf. Zusätzlich sind die jeweiligen Vorgaben der Fluglinie zu beachten.

Koffer bleiben dabei

Eine weitere Änderung betrifft alle, die ihr Gepäck bisher schon in der Stadt aufgegeben haben: Der CAT City Check-In in Wien Mitte ist während der Einschränkungen nicht verfügbar.

Aufgabegepäck muss daher am Flughafen abgegeben werden. Auch wer bereits online eingecheckt hat und seine Bordkarte am Handy besitzt, muss mit dem Koffer noch zur Gepäckannahme oder zum angebotenen Self Bag Drop. Die Annahmeschlusszeiten der jeweiligen Airline bleiben maßgeblich.

Neue Direktbusse

Zusätzliche Möglichkeiten bieten zwei seit 5. September bestehende Verbindungen des Vienna Airport Bus: Die Linie VAB4 fährt ab Karlsplatz direkt zum Flughafen, die Linie VAB5 ab Praterstern. Je nach Wohnort können diese Abfahrtsstellen einen Umstieg ersparen.

Eine einfache Fahrt kostet zum Vollpreis elf Euro, Hin- und Rückfahrt zusammen 20 Euro. Mit ÖBB Vorteilscard sowie für Studierende unter 26 Jahren gelten ermäßigte Preise von sieben Euro einfach beziehungsweise 13 Euro retour.

Rabatte prüfen

Beim CAT kostet die einfache Fahrt regulär 14,90 Euro, Hin- und Rückfahrt kosten 24,90 Euro. Mit bestimmten Nachweisen, darunter Wiener-Linien-Jahreskarte, KlimaTicket oder ÖBB Vorteilscard, beträgt der aktuelle Aktionstarif sieben Euro einfach beziehungsweise zwölf Euro retour. Die berechtigende Karte muss mitgeführt werden.

Für Familien lohnt sich ein Vergleich: Kinder unter 15 Jahren fahren beim CAT kostenlos. Zwei Erwachsene mit zwei Kindern unter 15 zahlen damit zum Vollpreis insgesamt 29,80 Euro für die einfache Fahrt. Der Vienna Airport Bus bietet ein Familienticket für zwei Erwachsene und zwei Kinder bis 18 Jahre um 27 Euro einfach beziehungsweise 49 Euro retour an. Persönliche Ermäßigungen können verändern, welches Angebot günstiger ist.

Rückfahrt mitplanen

Auch bei der Heimreise zählt die tatsächliche Uhrzeit, zu der das Terminal verlassen werden kann. Zwischen Landung, Aussteigen und Gepäckausgabe kann Zeit vergehen. Wer spät landet, sollte deshalb vorab prüfen, welche Verbindung anschließend noch fährt.

Vor der Abfahrt sollten Reisende die konkrete Verbindung, die richtige Einstiegsstelle und die Gepäckannahmezeiten nochmals kontrollieren. Entscheidend ist die gesamte Strecke von zu Hause bis zum Terminal, einschließlich Wartezeiten und Umstiegen.