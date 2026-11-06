Betrunken am Steuer: 21-Jähriger fährt 75-jährigen Fußgänger nieder

Ein Fußgänger in dunkler Kleidung quert die Straße, ein Kastenwagen kommt näher. Für den Lenker folgt nach dem Crash der Alkomattest.

Ein 21-jähriger Kastenwagenlenker aus dem Bezirk Wiener Neustadt hat auf der L176 einen 75-jährigen Fußgänger erfasst und schwer verletzt. Der Alkomattest des jungen Mannes fiel positiv aus.

Zu dem Unfall kam es am Donnerstagabend, als der Lenker in Richtung Thal durch ein Ortsgebiet fuhr. Nach Angaben der Polizei dürfte er einen dunkel gekleideten Mann übersehen haben, der gerade die Fahrbahn querte. Der 21-Jährige selbst kam ohne Verletzungen davon.

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Unfallhergang

Der Mann saß am Steuer eines Kastenwagens, als es zum Zusammenstoß mit dem 75-Jährigen kam. Dieser war dabei, die Straße zu überqueren. Die Hinweise zum genauen Ablauf stützen sich auf die bisherigen Angaben der Polizei.

Nach einer notärztlichen Erstversorgung brachte der Rettungshubschrauber Christophorus 16 den Verletzten in die Klinik Oberwart. Der Fußgänger hatte Verletzungen schweren Grades erlitten.

Alkomattest

Beim Lenker führte die Polizei einen Alkomattest durch. Dazu hielt sie fest: „Der Mann war zum Unfallzeitpunkt in einem minderschweren Alkoholisierungszustand unterwegs.“