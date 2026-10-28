Promille im Linienbus: Polizei stoppt alkoholisierten Lenker

Eine Routinekontrolle im Wipptal stoppt einen Linienbus. Was die Beamten beim Lenker feststellen, beendet seine Fahrt noch vor Ort.

Ein Linienbuslenker ist am Morgen in Steinach am Brenner ins Visier der Polizei geraten, die bei ihm eine Alkoholisierung feststellte.

Beamte der Dienststelle Steinach-Wipptal waren am Mittwoch um 7.30 Uhr in Steinach am Brenner im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land mit Fahrzeugkontrollen beschäftigt. Dabei hielten sie den Lenker eines Linienbusses an, der sich einem Alkomat-Test unterziehen musste.

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Alkotest-Ergebnis

„Es wurde eine Alkoholisierung von knapp über 0,5 Promille festgestellt“, so die Exekutive. Die Weiterfahrt wurde dem Mann unmittelbar untersagt.

Rechtliche Folgen

Rechtliche Folgen sind bereits angekündigt: „Es folgt eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck-Land“, wird abschließend festgehalten.