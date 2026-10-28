Leeres Bett in der Klinik: 13-Jähriger löst Großfahndung in Wien aus

Ein Bett in der Klinik, ein leeres Zimmer am Dienstagmorgen: Ein 13-Jähriger mit Vorgeschichte löst in Wien eine Fahndung aus.

Am Dienstagmorgen hat sich ein 13-Jähriger, der bereits mehrfach polizeilich aufgefallen war, aus der Klinik Donaustadt entfernt. Die Wiener Polizei startete eine Fahndung. Einige Stunden später brachte der Vater den Burschen in die Auszeit-WG in Wien-Simmering zurück. Danach folgte ein pädagogisches Gespräch.

Am Montag hatte der Jugendliche über Schmerzen geklagt. Die Rettung brachte ihn daraufhin in die Klinik Donaustadt, wo er stationär aufgenommen wurde. Am Dienstagmorgen befand er sich nicht mehr auf der Station.

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Suche und Rückkehr

Die Kinder- und Jugendhilfe zeigte seine Abgängigkeit an, die Polizei machte sich unverzüglich auf die Suche. Nach Angaben des „Kurier“ übergab der Vater den Jugendlichen noch am selben Tag wieder der Auszeit-WG.

Unklar bleibt vorerst, auf welchem Weg der Jugendliche die Klinik verlassen konnte. Die Polizei geht den genauen Umständen nach. Nach seiner Rückkehr in die Einrichtung kam es zu einem pädagogischen Gespräch mit dem 13-Jährigen.

Auszeit-WG

Derzeit lebt der 13-Jährige gemeinsam mit einem weiteren Jugendlichen in der Auszeit-WG in Wien-Simmering. Diese Einrichtung wurde eigens für Jugendliche unter 14 Jahren geschaffen, die mehrfach auffällig geworden sind.

Davor wohnte er bei seinen Eltern. Gegen ihn liegen polizeiliche Vormerkungen wegen mehrerer Raubüberfälle vor.

Weil er das 14. Lebensjahr noch nicht erreicht hat, kann er strafrechtlich nicht belangt werden.