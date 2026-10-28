Slowenien-Autobahn A1 wieder frei: Doch der Stau-Albtraum kehrt 2027 zurück

Die Fahrbahn Richtung Ljubljana ist wieder frei. Doch wer jetzt aufatmet, sollte die Rechnung nicht ohne den Winter und 2027 machen. Autofahrer auf der slowenischen A1 zwischen Celje und Domžale kommen ab heute in Richtung Ljubljana wieder auf der gewohnten Fahrbahn voran. Die Erleichterung gilt allerdings nur auf Zeit, denn Baustellen und Einschränkungen bleiben den Winter über und bis 2027 bestehen.

Die slowenische Autobahngesellschaft Dars lenkt den Verkehr auf der Štajerska-Autobahn A1 zwischen Celje und Domžale ab Mittwoch wieder auf die reguläre Fahrbahn. Die Sanierungsarbeiten in Richtung Adria sind für die laufende Saison weitgehend erledigt. Richtung Maribor wird die Verkehrsführung in mehreren Schritten bis Ende der Woche angepasst.

Das Ganze „sollte spätestens am Freitag abgeschlossen sein“, teilen die Behörden mit. Gearbeitet wird dafür vorwiegend in der Nacht.

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Winterbauphase

Anfang November beginnt die Winterbauphase, in der Arbeiten an den Randbereichen der Autobahn anstehen. Die Vollsperrung der A1 bei Šentilj in Fahrtrichtung Österreich soll am 11. November enden. Ab dann sind Ausfahrt, Auffahrt und der Rastplatz Šentilj-Ost wieder geöffnet.

Auf der Ost-Umfahrung von Maribor-Center bis Zrkovci/Dragučova sind weiterhin tageweise Sperren möglich, meist am Vormittag. Während der Winterpause bleiben in beiden Richtungen der jeweils äußerste rechte Fahrstreifen oder der Pannenstreifen gesperrt, weshalb stellenweise Geschwindigkeitsbeschränkungen gelten.

Richtung Ljubljana sollen die Lärmschutzwände fertiggestellt werden, zwischen Domžale und Sneberje bis Ende November, zwischen Sneberje und Zadobrova bis Mitte Dezember. In Fahrtrichtung Maribor bleibt der Pannenstreifen zwischen Zadobrova und Domžale voraussichtlich den ganzen Winter über gesperrt.

Entlang des rechten Fahrbahnrands entstehen Pannenbuchten, Böschungen werden gestaltet und gesichert, Steinschlichtungen angelegt und Fundamente für Verkehrszeichenbrücken gebaut. Außerdem werden Versorgungsleitungen verlegt und angepasst.

Ausbau bis 2027

Slowenien baut die A1 abschnittsweise auf drei Fahrspuren aus. Teilweise wird auch im Winter und im kommenden Jahr weitergearbeitet. Für 2027 ist zunächst vorgesehen, die Überholspuren zu sperren, damit der Mittelstreifen endgültig fertiggestellt werden kann.

Danach soll die Richtungsfahrbahn nach Maribor für eine umfassende Fahrbahnsanierung gesperrt werden. „Bis dahin werden auf einzelnen Teilabschnitten weiterhin provisorische Verkehrsführungen erforderlich sein“, erklärt Dars.

Laut dem Lokalmedium „Maribor24″ gilt zudem: „Im Zuge der abschließenden Arbeiten werden 2027 außerdem die Systeme für die Wechselverkehrszeichen, die Videoüberwachung sowie weitere erforderliche Verkehrseinrichtungen entlang der A1 fertiggestellt“. Voraussichtlich im Herbst 2027 wird die dritte Fahrspur zwischen Domžale und Zadobrova für den Verkehr freigegeben.