Mann (61) stellt sich Mopedfahrern in den Weg: 14-Jähriger auf Intensivstation

Ein Mann tritt auf die Straße, drei Burschen auf Zweirädern nähern sich. Ein Ausweichmanöver verändert für einen von ihnen alles.

Ein 14-Jähriger ist im steirischen Seiersberg-Pirka mit seinem Moped schwer gestürzt, nachdem sich ein 61-Jähriger auf der Fahrbahn postiert hatte. Der verletzte Jugendliche wurde in die LKH-Uniklinik Graz eingeliefert und wird auf der Intensivstation behandelt.

Am Dienstag waren gegen 13 Uhr drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren mit ihren Zweirädern im Anton-Wildgans-Weg in Seiersberg-Pirka unterwegs. Um das Trio zu stoppen, stellte sich ein 61-Jähriger auf die Fahrbahn. Zwei der Burschen (14, 15) wichen aus und setzten ihre Fahrt fort.

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Der dritte, ein 14-Jähriger, kam beim Ausweichen zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu. Der 61-Jährige verständigte die Rettung, die den Jugendlichen in die LKH-Uniklinik Graz brachte. Dort liegt er seither auf der Intensivstation.

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Nach Angaben der Landespolizeidirektion verfügte der gestürzte 14-Jährige über keine gültige Lenkberechtigung, zudem war sein Bike nicht zugelassen. Auch beim zweiten 14-Jährigen fehlten Lenkberechtigung und Zulassung, der 15-Jährige war ohne Nummernschild unterwegs.

Alle drei Jugendlichen werden angezeigt. Darüber hinaus laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr.

Der Darstellung der Polizei zufolge stellte sich ein 61-Jähriger auf die Fahrbahn, um das Trio zum Anhalten zu bringen.

Ergänzend teilte die Landespolizeidirektion mit, dass zwei der Jugendlichen weder über Lenkberechtigungen noch über Zulassungen verfügten.