Wiener Christkindlmarkt: 200-jährige Fichte am Rathausplatz aufgestellt

Über 200 Jahre alt, 31 Meter hoch, 9 Tonnen schwer: Ein Riese aus den Vorarlberger Bergen hat Wien erreicht und wartet auf sein Funkeln.

Seit heute früh steht am Rathausplatz der Wiener Christbaum, eine Hochgebirgsfichte aus Vorarlberg. Bis zur festlichen Illuminierung am 13. November bekommt sie ihren Schmuck. Am selben Tag öffnet auch der Christkindlmarkt.

Ort des Geschehens

Gewachsen ist der Baum in der Gemeinde Damüls im Bregenzerwald, auf einer früheren Alpweide in 1.350 Metern Seehöhe. Er misst 31 Meter in der Höhe, zählt mehr als 200 Jahre, bringt rund 9 Tonnen auf die Waage und hat einen Stammdurchmesser von über 90 Zentimetern. Wie bei Hochgebirgsfichten üblich, neigen sich die Äste schräg nach unten, eine Anpassung, durch die der Schnee leichter abgleitet.

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Die Fahrt nach Wien begann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, heute früh wurde der Baum vor dem Rathaus aufgestellt. In den kommenden Tagen kümmern sich die Gärtner*innen des Wiener Stadtgartenamts um Pflege und Form. Anschließend erhält er rund 1.000 rote und goldene Kugeln sowie 2.000 Lichter.

Seit 1959 stellt jedes Jahr ein anderes Bundesland den Christbaum für den Rathausplatz, 1981 wurde Südtirol in diesen Turnus aufgenommen. Ein Baum aus Vorarlberg schmückte den Rathausplatz zuletzt im Jahr 2017.

Markt und Weihnachtswelt

Am 13. November sperrt der Wiener Christkindlmarkt auf, am Abend wird der Baum im Beisein von Bürgermeister Michael Ludwig und dem Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner feierlich illuminiert. Heuer zählt der Markt 96 Stände und findet erstmals als ÖkoEvent PLUS statt. Das bedeutet strengste Nachhaltigkeitskriterien, biologische, vegetarische und vegane Angebote und einen Schwerpunkt auf regionalen und saisonalen Produkten.

Im nördlichen Rathauspark wartet die neu konzipierte, bunt dekorierte Weihnachtswelt auf Familien: 17 weihnachtliche Stationen, Quizbögen am offiziellen Souvenirstand und die Möglichkeit, dem Christkind Wünsche zu übermitteln. Großen Wert legt man auf Inklusion. Sämtliche Texte gibt es neben Deutsch und Englisch auch in Brailleschrift, erstmals lassen sie sich zudem digital am Smartphone lesen.

Neu ist außerdem ein zusätzlicher Wickelcontainer. Zur Weihnachtswelt gehören ferner der Krippenpfad mit 15 handgefertigten Krippen zum Thema „Wiener Krippen“ sowie der Herzerlbaum.

Der Eistraum im südlichen Rathauspark bietet auf rund 3.000 Quadratmetern Platz zum Eislaufen, dazu gehört eine eigene Kindereislauffläche, die nichts kostet. Online gekaufte Tickets sind um 10 Prozent günstiger und berechtigen dazu, direkt mit dem Handy aufs Eis zu gehen. Vor Ort stehen außerdem Kassen, Ticketautomaten, Leihschlittschuhe in allen Größen, Spinde und Gastronomie bereit.

Der Christkindlmarkt samt Fahrgeschäften am Rathausplatz in Wien-Innere Stadt hat vom 13. November bis 26. Dezember 2026 täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet, am 24. Dezember von 10 bis 18.30 Uhr. Der Eistraum am Christkindlmarkt läuft vom 13. November 2025 bis 6. Jänner 2026, ebenfalls täglich von 10 bis 22 Uhr. Am 24. Dezember ist er von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet, am 31. Dezember bleibt er geschlossen.

Internationales Adventsingen

Als kultureller Höhepunkt gilt das Internationale Adventsingen im Festsaal des Wiener Rathauses. Zum 44. Mal tragen dort 87 Chöre aus 17 Ländern mit insgesamt 2.589 Sänger*innen traditionelle wie moderne Advents- und Weihnachtslieder vor.

Erstmals dabei sind Chöre aus den Niederlanden, Portugal, Zypern und Puerto Rico.

Die Auftritte finden an allen vier Adventwochenenden jeweils von Freitag bis Sonntag zwischen 15.30 und 19 Uhr statt, der Eintritt ist frei.