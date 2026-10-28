Crash-Coup am Graben: SUV rast in Juweliergeschäft, Täter verschwunden

Ein SUV als Brecheisen: Am Graben rast ein Fahrzeug durch eine Juwelier-Front, die Täter verschwinden und lassen das Wrack zurück.

Ort des Geschehens

In Wien-Innere Stadt ist es am Mittwochmorgen zu einem Einbruch bei einem Luxus-Juwelier gekommen. Eine Tätergruppe durchbrach mit einem Lexus-SUV die Schaufensterfront des Geschäfts am Graben und machte Schmuck zur Beute. Die Polizei führt die Ermittlungen.

Zu früher Morgenstunde steuerte die Gruppe den Lexus-SUV in die Front eines bekannten Juweliers am Graben und verschaffte sich auf diesem Weg Zugang zu den Geschäftsräumen. Die Auslage wurde dabei vollständig zerstört. Laut Informationen von „Heute“ nahmen die Täter Schmuck mit.

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Schwer beschädigter SUV

Der schwer beschädigte SUV steckte nach dem gewaltsamen Eindringen noch in der zerstörten Auslage. Auch im Inneren des Geschäfts richtete der Einbruch erhebliche Schäden an. Welchen Wert die gestohlenen Stücke haben, steht derzeit nicht fest.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei riegelten die Umgebung großräumig ab und sicherten den Tatort. Wie viele Personen an der Tat beteiligt waren, ist bislang offen. Ebenso unklar ist, wohin sich die Täter mit der Beute absetzten.

Hochpreisiger Juwelier

Das betroffene Geschäft zählt zu den hochpreisigsten Juwelieren Wiens, Halsketten um rund 175.000 Euro sind dort keine Seltenheit.

Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor.