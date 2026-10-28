224 km/h schnell: Raser mit Probeführerschein gestoppt – Auto einkassiert

Probeführerschein in der Tasche, Gaspedal am Boden: Ein junger Salzburger rast über die A1 – und die Polizei wartet schon mit dem Laser.

Ein 19-Jähriger, der noch den Probeführerschein besitzt, ist auf der A1 im Bereich Schörfling am Attersee mit 224 km/h gemessen worden. Führerschein und Auto wurden ihm vorläufig abgenommen.

Der Lenker aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung wurde am Dienstag gegen 20.50 Uhr angehalten. Zuvor hatten Beamte der Autobahnpolizei Seewalchen auf der A1 mit einem Lasergerät das Tempo der vorbeifahrenden Fahrzeuge gemessen.

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Lasermessung bei Schörfling

Im Gemeindegebiet von Schörfling am Attersee schlug das Lasergerät mit 224 km/h aus. Die Polizisten stoppten den 19-Jährigen und kontrollierten ihn.

Fahrzeug beschlagnahmt

Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck wurde die vorläufige Beschlagnahme des Autos angeordnet. Mit dem eigenen Fahrzeug durfte der junge Mann seine Fahrt daher nicht fortsetzen.

Auch sein Probeführerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.