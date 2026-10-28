Baldiges Treffen: Trump will Putin und Selenskyj an einen Tisch bringen

Drei Männer, ein Krieg, kaum Zeit: Aus Washington kommt das Signal für einen Gipfel, der Moskau und Kiew an einen Tisch bringen könnte.

US-Präsident Donald Trump hat ein baldiges Treffen mit Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj in Aussicht gestellt. Damit sollen die Bemühungen vorankommen, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

„Es wird sehr bald ein Treffen geben.“ So fasste Trump seine Pläne zusammen. Er glaube, „dass dabei große Fortschritte erzielt werden könnten“, und bezog sich damit auf die diplomatischen Anstrengungen, den seit mehr als viereinhalb Jahren tobenden Krieg zu lösen.

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Spitzentreffen geplant

Der US-Präsident skizziert somit ein Spitzentreffen mit Putin und Selenskyj. Im Zentrum steht der Versuch, den festgefahrenen Konflikt diplomatisch wieder in Bewegung zu bringen. Dass es dabei um einen engen Zeitrahmen geht, unterstreicht seine Aussage „Es wird sehr bald ein Treffen geben.“

Gespräche in Abu Dhabi

Zuletzt hatte der Kreml direkte Verhandlungen zwischen russischen und ukrainischen Unterhändlern für die erste November-Hälfte angekündigt. Sie sollen unter US-Vermittlung in Abu Dhabi stattfinden.

Selenskyj bestätigte die Pläne und sagte: „Jetzt müssen wir uns alle darauf konzentrieren, dass diese Treffen stattfinden – gemeinsam mit Amerika, Europa und all unseren Partnern.“ Direkte Gespräche zwischen Kiew und Moskau hatte es zuletzt im Februar gegeben.