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Tragödie

Wollte vergessene Taucherbrille holen: Urlauber tot an Strand entdeckt

Wollte vergessene Taucherbrille holen: Urlauber tot an Strand entdeckt
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein kurzer nächtlicher Weg zum Strand, zwei Tage vor der Heimreise. Auf La Digue bleiben nach dem Fund eines Deutschen viele Fragen offen.

Auf der Seychellen-Insel La Digue ist ein 30 Jahre alter Urlauber aus Deutschland tot aufgefunden worden. Der Mann hatte sich in der Nacht aufgemacht, um eine Taucherbrille zu holen, die er am Strand Anse Cocos liegen gelassen hatte. Woran er starb, ist bislang offen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und eine Obduktion angeordnet.

Am Montagabend gegen 21 Uhr hatte er sein Hotel verlassen, um nach seiner am Strand Anse Cocos zurückgebliebenen Ausrüstung zu sehen. Weil er nicht wiederkehrte, verständigte seine Frau die Helfer. Das Ehepaar war am Sonntag, dem 25. Oktober, angereist, die Heimreise war für Mittwoch vorgesehen.

Große Suchaktion

Die Behörden setzten eine groß angelegte Suche in Gang, an der eine Hundestaffel, Boote, Drohnen sowie Feuerwehr und Rettungsdienste beteiligt waren. Auch Einheimische und Urlauber packten mit an.

Leichenfund im Fels

Am Dienstagnachmittag stieß ein Suchtrupp auf die Leiche. Sie lag in felsigem Gelände zwischen Petite Anse und Anse Cocos, abseits eines Wanderwegs.

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