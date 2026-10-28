Gold, Kupfer und Antimon: Rohstoffprojekt in Bosnien weckt Interesse

Europa sucht Antimon jenseits von China, ein australischer Explorer meldet sich zu Wort – doch seine konkreten Zahlen betreffen ein anderes Metall.

Das australische Unternehmen Yugo Metals hat seine Goldexploration im Projekt Golden Hills neuerlich dem deutschen Anlegerpublikum vorgestellt, diesmal vor dem Hintergrund der europäischen Suche nach alternativen Antimonquellen. Konkrete Daten liegen allerdings nur zu Gold vor. Eine definierte Antimonressource gibt es vorerst nicht.

Die Firma hat erste metallurgische Untersuchungen angekündigt. Sie sollen künftige technische und wirtschaftliche Studien vorbereiten. Die bereits im August veröffentlichten Resultate wurden im deutschen Text vom Oktober als schon publizierte Daten dargestellt.

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Am 25. Oktober brachte die Plattform Small- and MicroCap Equity Golden Hills mit den Bemühungen der europäischen Industrie in Verbindung. Diese will sich nach den chinesischen Exportbeschränkungen auf mehrere Rohstofflieferanten stützen. Das Projekt umfasst zwei Explorationslizenzen auf rund 80 Quadratkilometern. Erkundet werden Gold, Antimon, Silber und Kupfer. Die Goldexploration im Gebiet von Sinjakovo und Jezero wurde damit erneut dem deutschen Anlegerpublikum präsentiert.

Bohrergebnisse Erak

Laut einer Mitteilung vom 18. August schloss Yugo Metals am Standort Erak neun Explorationsbohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.057 Metern ab. Die Bohrung ERDD006 durchteufte einen Abschnitt von 36,1 Metern mit durchschnittlich 2,3 Gramm Gold pro Tonne. Darin enthalten sind drei Meter mit 14,5 g/t und wiederum darin ein Meter mit 42,5 g/t.

In der Bohrung ERDD009 wurden 10,4 Meter mit im Schnitt 2,6 g/t Gold verzeichnet. CEO Petar Tomasevic sieht die Ergebnisse als Bestätigung des geologischen Modells. „Die Mineralisierung bleibt in mehrere Richtungen offen“, sagte er und kündigte weitere Bohrungen an, wie Politicki.ba berichtet.

Fehlende Antimonressource

Für Antimon liegt eine vergleichbare Bestätigung bislang nicht vor. Im deutschen Beitrag heißt es dazu ausdrücklich: „Eine definierte Antimonressource ist vorerst nicht nachgewiesen.“ Zudem bestehen zwischen Yugo Metals und dem belgischen Antimonverarbeiter Campine keine Geschäftsbeziehungen.

Campine wird lediglich als Beispiel für die europäische Industrienachfrage angeführt.

Antimon kommt unter anderem bei der Herstellung von Flammschutzmitteln zum Einsatz.