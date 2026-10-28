Österreich–Kroatien: Wichtiger Autobahnabschnitt zwei Nächte in beiden Richtungen gesperrt

Wer am Mittwoch oder Donnerstag über Maribor und Macelj nach Zagreb fährt, sollte seine Route prüfen: Die kroatische A2 wird zwischen Trakošćan und Krapina jeweils von 20 bis 5 Uhr vollständig gesperrt. Betroffen sind beide Richtungen – auch Rückreisende nach Österreich müssen die Umleitung nehmen.

Die angekündigten Sperren gelten in den Nächten vom 28. auf den 29. Oktober sowie vom 29. auf den 30. Oktober 2026. Grund sind geplante Instandhaltungsarbeiten. Die Verbindung bleibt über die Staatsstraße DC1 befahrbar, zusätzliche Fahrzeit sollte eingeplant werden.

Diese Sperrzeiten gelten auf der kroatischen A2

Zwischen den Anschlussstellen Krapina und Trakošćan wird die Autobahn für den gesamten Verkehr geschlossen:

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Mittwoch, 28. Oktober, 20 Uhr, bis Donnerstag, 29. Oktober, 5 Uhr

Donnerstag, 29. Oktober, 20 Uhr, bis Freitag, 30. Oktober, 5 Uhr

Jede Sperre dauert damit neun Stunden. Es handelt sich um zwei nächtliche Unterbrechungen, nicht um eine durchgehende Schließung bis Freitagfrüh. Gemeint ist die kroatische A2 Zagreb–Macelj, nicht die österreichische Südautobahn.

So führt die Umleitung Richtung Zagreb und Österreich

Wer aus Richtung Slowenien beziehungsweise Macelj kommt, wird an der Anschlussstelle Trakošćan auf die Staatsstraße D1 beziehungsweise DC1 geleitet. Über diese führt die Umleitung zur Anschlussstelle Krapina, wo die Weiterfahrt auf der A2 Richtung Zagreb möglich ist.

In der Gegenrichtung verlassen Fahrzeuge die Autobahn bei Krapina und fahren über die DC1 nach Trakošćan. Dort geht es zurück auf die A2 Richtung Macelj und Slowenien. D1 und DC1 bezeichnen dabei dieselbe Staatsstraße.

Welche Reisenden aus Österreich betroffen sind

Die Sperre ist für Fahrten relevant, die über Maribor, Ptuj und Macelj auf die kroatische A2 führen. Dazu gehören Reisen nach Zagreb und je nach gewählter Strecke auch Weiterfahrten nach Bosnien und Herzegowina oder Serbien.

Entscheidend ist deshalb die konkrete Route. Nicht jede Fahrt aus Österreich nach Kroatien oder Bosnien führt durch den gesperrten Abschnitt. Weil beide Fahrtrichtungen betroffen sind, sollten auch Reisende auf dem Rückweg nach Österreich die Termine berücksichtigen.

Die Ankunft am Abschnitt zählt

Für die Planung ist nicht allein die Abfahrtszeit in Österreich wichtig. Entscheidend ist, wann das Fahrzeug Trakošćan oder Krapina erreicht. Auch wer am Nachmittag startet, kann während der Sperrzeit dort ankommen.

Eine pauschale zusätzliche Fahrzeit lässt sich aus den veröffentlichten Sperrmeldungen nicht ableiten. Wie lange die Umleitung dauert, hängt unter anderem vom Verkehrsaufkommen und den Bedingungen vor Ort ab. Eine feste Verzögerung von beispielsweise 30 oder 60 Minuten ist nicht ausgewiesen.

Weitere Einschränkungen auf der Strecke

Unabhängig von den Nachtsperren bestehen auf der A2 weitere Baustellen. Bis 30. Oktober wird der Verkehr wegen Arbeiten an einer Fußgängerunterführung abschnittsweise über eine gemeinsame Richtungsfahrbahn geführt. Richtung Macelj ist wegen einer Fahrbahnsanierung auf einem weiteren Abschnitt bis 16. November nur der Überholfahrstreifen befahrbar.

Die angekündigten Nachtsperren waren im Verkehrsbericht vom 28. Oktober um 7.57 Uhr weiterhin angeführt. Vor der Abfahrt empfiehlt sich eine erneute Prüfung der aktuellen Verkehrslage. Auf der Strecke ist die ausgeschilderte Umleitung maßgeblich.