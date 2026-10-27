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Impfstoffmangel

Wien liegt flach: 71.000 Kranke – und der Grippe-Impfstoff fehlt

Wien liegt flach: 71.000 Kranke – und der Grippe-Impfstoff fehlt
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Tausende liegen flach, die Grippewelle rollt erst an – und ausgerechnet jetzt hakt es beim Schutz. Für manche Altersgruppen fehlt die Spritze.

Wien verzeichnet derzeit zahlreiche Krankenstände. Meist stecken grippale Infekte dahinter, die echte Influenza tritt bislang nur vereinzelt auf. Die kostenlose Influenza-Impfaktion beginnt zwar Anfang November, doch Verzögerungen bei der Auslieferung schränken die Verfügbarkeit voraussichtlich noch bis zum 6. November ein.

Nachdem es wochenlang Probleme bei der Lieferung gegeben hatte, sind am Freitag 800.000 Impfdosen in Österreich eingetroffen. In allen Ordinationen liegen sie allerdings noch nicht vor.

Hohe Krankenstände

In Wien sind aktuell mehr als 71.000 Personen im Krankenstand. Laut Gesundheitskasse gibt es über 19.000 grippale Infekte, dazu kommen 377 registrierte Influenzafälle. Die echte Grippewelle wird erst Mitte November erwartet.

Anfang November startet die Gratis-Impfaktion gegen Influenza, zunächst allerdings nur theoretisch. Wie es aus dem Gesundheitsstaatssekretariat und der Ärztekammer heißt, ist der Impfstoff unterwegs, die Herbstferien haben die Auslieferung jedoch verzögert. Bis zum 6. November sollen sämtliche Zustellungen erledigt sein.

Lückenhafte Versorgung

Peter Haubenberger, Allgemeinmediziner im PVE (Primärversorgungseinheit) Wien West, beschreibt die aktuelle Situation so: „Wir sind gut versorgt mit Impfdosen für ältere Personen, also ab 60. Da können wir ohne Probleme impfen. Für Kinder gibt es auch Impfungen. Aber von 18 bis 60 gibt es derzeit leider keine Impfstoffe„.

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