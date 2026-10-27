Slowenischer Top-Fußballer und serbische Profi-Tennisspielerin feiern Familienzuwachs

Ein Aufschlag, ein Tor, ein neues Leben: Bei einem serbisch-slowenischen Sportpaar steht nach langer Pause alles auf Neustart.

Die serbische Tennisspielerin Olga Danilovic und der slowenische Tormann Jan Oblak sind Eltern geworden. Das Paar hat einen Sohn namens Maksim bekommen.

Ihr bisher letztes Match bestritt Danilovic im Februar des Vorjahres. Die lange Pause hat sie in der WTA-Weltrangliste einige Plätze gekostet, derzeit liegt sie auf Rang 390.

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Privates Glück

Danilovic und der prominente Fußballer sind seit 2023 ein Paar.

Vor Kurzem haben sich die beiden verlobt.

Comeback-Regeln

Für ein Comeback sieht das Regelwerk der WTA eine Absicherung vor: Spielerinnen können nach der Geburt innerhalb von drei Jahren bei zwölf Turnieren ein geschütztes Ranking in Anspruch nehmen.