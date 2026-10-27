KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Babyglück

Slowenischer Top-Fußballer und serbische Profi-Tennisspielerin feiern Familienzuwachs

Slowenischer Top-Fußballer und serbische Profi-Tennisspielerin feiern Familienzuwachs
Foto: EPA/J.J.Guillen
1 Min. Lesezeit |

Ein Aufschlag, ein Tor, ein neues Leben: Bei einem serbisch-slowenischen Sportpaar steht nach langer Pause alles auf Neustart.

Die serbische Tennisspielerin Olga Danilovic und der slowenische Tormann Jan Oblak sind Eltern geworden. Das Paar hat einen Sohn namens Maksim bekommen.

Ihr bisher letztes Match bestritt Danilovic im Februar des Vorjahres. Die lange Pause hat sie in der WTA-Weltrangliste einige Plätze gekostet, derzeit liegt sie auf Rang 390.

Privates Glück

Danilovic und der prominente Fußballer sind seit 2023 ein Paar.

Vor Kurzem haben sich die beiden verlobt.

Comeback-Regeln

Für ein Comeback sieht das Regelwerk der WTA eine Absicherung vor: Spielerinnen können nach der Geburt innerhalb von drei Jahren bei zwölf Turnieren ein geschütztes Ranking in Anspruch nehmen.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Lohnstreit
Lehrling (17) lässt nicht locker und zieht für 422 Euro vors Gericht
| Eskalationsgefahr
NATO 3.0: Moskau sieht Österreich laut Expertin nicht als neutral an
| Goldstaub
Minus 50 Grad, brodelnde Lava – Dieser Vulkan spuckt Gold
| Impfstoffmangel
Wien liegt flach: 71.000 Kranke – und der Grippe-Impfstoff fehlt
| Babyglück
Slowenischer Top-Fußballer und serbische Profi-Tennisspielerin feiern Familienzuwachs
MEHR AKTUELLE NEWS