Ein Eingriff läuft anders als geplant, die Rechnung für den Ausweg wäre hoch. Marianne Sägebrecht entscheidet sich auf ihre Weise.

Durch Filme wie „Out of Rosenheim“ und „Der Rosenkrieg“ wurde Marianne Sägebrecht einem breiten Publikum bekannt. Nun äußert sich die Schauspielerin zu den Folgen einer Zahnbehandlung und zu ihrer Rente. Sie erklärt auch, warum sie auf teure Implantate verzichtet.

Die 81-Jährige stand an der Seite von Michael Douglas, Kathleen Turner und Danny DeVito vor der Kamera. In einem Interview schildert sie einen Eingriff mit unerwartetem Ausgang, einen Gewichtsverlust von 18 Kilogramm und eine Zahnprothese. Sie spricht außerdem über die finanziellen Grenzen, die ihr eine Rente von 1.000 Euro setzt, während für vorgeschlagene Implantate rund 30.000 Euro fällig wären.

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Folgenreicher Eingriff

Eigentlich hätte es nur ein kleiner Eingriff werden sollen, bei dem die vorderen Zähne gefestigt werden. Das Ergebnis sei aber ein ganz anderes gewesen. „Als ich aus der Narkose aufwachte, hatte ich vorne noch einen Zahn und hinten einen“, schildert Sägebrecht.

Da sie kaum noch feste Speisen kauen konnte, ernährte sie sich über einen längeren Zeitraum vorwiegend von Suppen, die sie mit Kräutern aus dem eigenen Garten würzte. Dabei verlor sie etwa 18 Kilogramm. Mittlerweile trägt sie eine Prothese, an die sie sich erst gewöhnen musste. Druckstellen entzündeten sich, und sie musste erst wieder lernen, deutlich zu sprechen.

Ärzte legten ihr Implantate nahe, die etwa 30.000 Euro gekostet hätten. Für Sägebrecht war das keine Option. „Da habe ich gesagt: Spinnt ihr?“

Kleine Rente

Über ihre finanzielle Situation spricht sie unverblümt: „Ich habe 1000 Euro Rente. Eitel bin ich sowieso nicht.“ Den kostspieligen Eingriff lässt sie deshalb bleiben.

Damit das Geld reicht, tritt die Schauspielerin nach wie vor regelmäßig auf der Bühne auf und gibt mindestens einmal im Monat Lesungen. Ans Aufhören denkt sie nicht. Sie wünscht sich vielmehr, bis zu ihrem 100. Geburtstag vor der Kamera zu stehen.

Betreutes Wohnen lehnt sie ab, denn ihr ist es wichtig, selbständig zu bleiben.

Mit ihrer heute schlankeren Figur hat sie ihren Frieden gemacht.