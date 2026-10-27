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Bankenausfall

Digitaler Blackout bei Raiffeisen – Bank verspricht rasche Hilfe

Digitaler Blackout bei Raiffeisen – Bank verspricht rasche Hilfe
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Das Online-Banking streikt, die App bleibt unbrauchbar: Bei Raiffeisen herrscht digitaler Stillstand. Die Suche nach der Ursache läuft.

Raiffeisen kämpft am Dienstagnachmittag österreichweit mit technischen Problemen, von denen unter anderem das Online-Banking betroffen ist. Das Institut räumt die Störung ein und arbeitet an ihrer Behebung.

Auf der Plattform Allestörungen schnellte die Zahl der Meldungen binnen kurzer Zeit nach oben. Gegen 16.28 Uhr lagen dort bereits 317 Beschwerden vor, während über mehrere Stunden davor kaum Probleme gemeldet worden waren.

Seit dem Dienstagnachmittag nehmen die Störungsmeldungen zu, und Raiffeisen hat die technischen Schwierigkeiten mittlerweile bestätigt. Dem raschen Anstieg waren lediglich vereinzelte Probleme vorausgegangen.

Mein-ELBA betroffen

Vom Ausfall erfasst ist unter anderem das Online-Banking über Mein-ELBA. Nach derzeitigem Stand dürfte die Störung in ganz Österreich auftreten.

Offen bleibt, wie viele Kundinnen und Kunden tatsächlich betroffen sind und ab wann die Mein-ELBA-App wieder ohne Einschränkungen läuft.

Ursachensuche läuft

Die Bank sucht derzeit nach der Ursache und arbeitet daran, die Störung zu beheben. Eine Sprecherin sagte gegenüber Heute: „Es sollte jedoch bald wieder funktionieren“.

Konkrete Angaben dazu, wann der Normalbetrieb vollständig wiederhergestellt ist, gibt es nicht.

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KO KOSMO-Redaktion
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