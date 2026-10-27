Bis 21 Uhr shoppen: Ikea verlängert Öffnungszeiten in Österreich

Länger stöbern, günstiger snacken: Ikea verlängert an ausgewählten Abenden die Öffnungszeiten, und im Bistro wartet ein Klassiker zum Mini-Preis.

Ikea dehnt in Österreich an ausgewählten Freitagen die Öffnungszeiten bis 21:00 Uhr aus, landesweit gilt das am 30. Oktober 2026. Dazu kommt ein Angebot im Bistro: Freitags ist der Hot Dog ab 19:00 Uhr um 1 Euro zu haben. Am 24. Dezember 2026 hingegen bleiben sämtliche Häuser zu.

Damit mehr Zeit zum Schauen und für Besorgungen am Abend bleibt, sperren mehrere Einrichtungshäuser an bestimmten Tagen erst um 21:00 Uhr zu. In ganz Österreich fällt der lange Freitag auf den 30. Oktober 2026.

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Lange Freitage

Die Häuser in Wien Nord, Vösendorf, Linz Haid und Salzburg haben künftig jeden Freitag bis 21:00 Uhr geöffnet. Das Einrichtungshaus Wien Westbahnhof zieht an zwei Freitagen nach, nämlich am 30. Oktober 2026 und am 27. November 2026, ebenfalls mit 21:00 Uhr als Ladenschluss. Für sämtliche Häuser im Land gilt die spätere Schließzeit am 30. Oktober 2026.

In den Weihnachtsferien erweitern alle Einrichtungshäuser ihr Angebot an späten Einkaufstagen, wiederum bis 21:00 Uhr. Betroffen sind Montag, der 28. Dezember, Dienstag, der 29. Dezember, und Mittwoch, der 30. Dezember 2026, außerdem Montag, der 4. Jänner, und Dienstag, der 5. Jänner 2027.

Hot Dog-Aktion

Ab sofort zahlen Gäste für den Ikea-Hot Dog jeden Freitag nur 1 Euro, und zwar ab 19:00 Uhr bis zum Ladenschluss des jeweiligen Hauses.

Am 24. Dezember 2026 haben alle Ikea-Einrichtungshäuser zu, damit die Belegschaft den Weihnachtstag daheim im Kreis ihrer Liebsten verbringen kann.