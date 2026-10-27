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2.299-Euro-iPhone: Käufer melden Displaybrüche schon beim Aufklappen

2.299-Euro-iPhone: Käufer melden Displaybrüche schon beim Aufklappen
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Aufklappen, Knacken, Schaden: Bei Apples neuem Falt-Handy endet der erste Handgriff für manche Käufer mit einem Defekt mitten im Display.

Beim neuen Falt-Smartphone iPhone Duo, das 2.299 Euro kostet, berichten einige Käufer von Displaybrüchen beim Aufklappen. Apple räumt eine „kleine Anzahl“ betroffener Geräte ein und verweist für den Austausch an AppleCare.

Nutzer beschreiben, dass beim ganz gewöhnlichen Öffnen zunächst ein Widerstand zu spüren sei, danach ein Knacken zu hören – „und das Display ist kaputt“. Übrig bleibe eine schwarze Pixel-Linie, die sich mitten über den Bildschirm ziehe.

Apples Reaktion

Gegenüber „McRumors“ hat Apple eingeräumt, dass bei einer „kleinen Anzahl“ von iPhone-Duo-Geräten ein Displayproblem aufgetreten ist. Gleichzeitig hebt der Konzern positive Rückmeldungen zum Gerät hervor sowie die rasche Anpassung der Apps durch die Entwickler.

Wer betroffen ist, soll sich für einen Austausch direkt an AppleCare wenden. Für die Reparatur des inneren Falt-Bildschirms fallen 1.149 Euro an. Mit AppleCare+ (20,99 Euro pro Monat) sinkt der Selbstbehalt für das Innendisplay auf 99 Euro.

Mögliche Ursache

Die Reparaturexperten von iFixit vermuten einen möglichen Konstruktionsfehler beim Scharnier: Bei manchen Geräten presse ein Bauteil im Inneren von hinten kräftig gegen das empfindliche Falt-Display, das unter der hohen Spannung Schaden nehme.

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