Sveta Petka: Warum Frauen heute keine Wäsche waschen sollen

Wäsche bleibt liegen, Nadel und Garn ruhen: Am 27. Oktober gelten in manchen Dörfern Serbiens eigene Regeln. Doch die Kirche schreibt sie nicht vor.

Die Serbisch-Orthodoxe Kirche begeht am 27. Oktober das Fest der ehrwürdigen Mutter Paraskeva, die im Volksmund Sveta Petka heißt. Im Mittelpunkt des Tages stehen Gebet, Wohltätigkeit und Familienwerte. Die geistliche Bedeutung zählt dabei mehr als die Frage, was erlaubt oder verboten ist.

In der orthodoxen Tradition nimmt Sveta Petka eine besondere Stellung ein. Viele Gläubige verehren sie als Beschützerin der Frauen, der Kranken und all jener, die Trost und Hilfe suchen. Nach der Volkstradition sollen an diesem Tag Gebet, Frieden und Wohltätigkeit sowie die Achtung vor der Familie das Zusammensein bestimmen.

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Wer in schwierigen Lebensphasen geistige Kraft und Zuspruch braucht, wendet sich besonders häufig an die Heilige. Ihre Verehrung ist tief verwurzelt: Zahlreiche Kirchen und Kapellen sind ihr geweiht, und Gläubige suchen auch Quellen auf, die in der Volkstradition mit ihrem Namen verbunden werden.

Im Kern ist das Fest ein geistliches. Glaube, Gebet, Barmherzigkeit und Nächstenliebe stehen im Vordergrund.

Gelebte Bräuche

Viele Gläubige besuchen am 27. Oktober die Kirche und die Liturgie und zünden Kerzen an. Sie beten für Gesundheit, Frieden und das Wohlergehen ihrer Liebsten.

Verbreitet ist auch der Brauch, an diesem Tag eine gute Tat zu vollbringen, einem Hilfsbedürftigen beizustehen oder eine alte Kränkung zu verzeihen. Dem Volksglauben nach soll man den Tag in Ruhe verbringen, ohne Streit, böse Worte oder unnötige Konflikte.

Einer der bekanntesten Bräuche betrifft die schwere Hausarbeit. In manchen Gegenden Serbiens verzichten Frauen an Sveta Petka auf Wäschewaschen, Nähen, Stricken und andere nicht notwendige Arbeiten.

Diese Verbote gehen auf die Volkstradition zurück und sind keine allgemeingültigen kirchlichen Regeln. Der Tag soll dem Gebet und der Erholung gewidmet sein.

Familie und Fasten

In manchen Familien wird schon am Vorabend eine Kerze angezündet und ein Gebet gesprochen. Am Festtag selbst kommen die Familienmitglieder zusammen.

Sveta Petka gehört nicht zu den Festen, an denen unabhängig vom Wochentag ein allgemeines Fastengebot gilt. Heuer fällt der 27. Oktober auf einen Dienstag und ist daher kein regulärer Fasttag.