6.000 Euro für Pflanzen: Djokovic überrascht mit neuem Gartenprojekt

Abseits des Centre Courts setzt Novak Djokovic auf Farbe und Duft – sein Anwesen in Serbien zeigt sich jetzt von einer neuen Seite.

Tennisstar Novak Djokovic hat sein Anwesen im serbischen Pavlovci in der Vojvodina (Provinz in Serbien) umgestalten lassen. Entlang der Zufahrt, die vom Tor bis zum Haus führt, wurden insgesamt 2.000 Lavendelpflanzen gesetzt.

Für die Planung des Gartens holte sich die Familie Experten für Landschaftsarchitektur ins Boot. Die Pflanzen säumen nun als Allee den gesamten Weg bis zur Villa. Durch das groß angelegte Gartenprojekt hat das Anwesen ein neues Erscheinungsbild bekommen.

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Die mit der Arbeit betrauten Gärtner sind des Lobes voll. „Die Familie Djokovic ist wunderbar. Wir sind sehr froh, dass wir in ihrem Garten arbeiten durften. 2.000 Lavendelstöcke haben wir gepflanzt, sie stehen alle entlang des Wegs vom Tor zum Haus“, erzählten sie.

Hohe Kosten

Billig war das Vorhaben nicht: Eine einzelne Lavendelpflanze kostet mindestens 300 Dinar. Allein für die Pflanzen fielen damit mehr als 6.000 Euro an, umgerechnet über 700.000 Dinar. Arbeits- und Pflanzkosten sind darin noch nicht enthalten.

Warum die Wahl ausgerechnet auf Lavendel fiel, erklärten die Arbeiter so: „Wahrscheinlich, weil ihnen die Blumen einfach gefallen. Aber Lavendel hält auch die Gelsen fern, und das war ihnen ebenfalls recht. Im Sommer, wenn sie ihr Anwesen genießen, wollen sie schließlich nicht von den Plagegeistern gestört werden.“

Idyllische Lage

Das Anwesen liegt im Dorf Pavlovci an den Hängen der Fruška Gora, zwischen Irig und Ruma, und hat direkten Zugang zum Pavlovci-See.

Auf dem Gelände befinden sich bereits eine Steinhöhle und ein Außenpool.