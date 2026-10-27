Busfahrverbot an vier Samstagen: Diese Wiener Bezirke sind betroffen

Wenn Wien im Advent glänzt, bleibt für manche Gäste die Tür zu: An vier Samstagen wird die Innenstadt für Reisebusse zur Sperrzone.

Die Stadt Wien zieht im Advent 2026 die Zügel für Reisebusse an: An vier Samstagen ist die Einfahrt in Teile der Innenstadt untersagt. Auf diese Weise soll weniger Verkehr rollen, und Staus sollen nach Möglichkeit gar nicht erst entstehen.

Zu diesem Zweck greift die Stadt abermals auf ihr Buskonzept zurück, das sich bereits bewährt hat.

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Betroffene Bezirke

Das Verbot betrifft den 1., 6., 7., 8. und 9. Wiener Bezirk. Es gilt an den Adventsamstagen zwischen dem 28. November und dem 19. Dezember 2026, jeweils von 6 bis 20 Uhr.

Ausnahmen und Sperren

Von der Regelung ausgenommen sind Busse mit gültiger Einfahrtskarte sowie Linien-Omnibusse. Für Autobusse ohne gültige Einfahrtskarte bleibt außerdem die Zufahrt zum Schwedenplatz gesperrt.

Gerade im dichten Verkehr der Adventzeit sollen dadurch weniger Fahrzeuge in die Innenstadt gelangen.

Zugleich soll die Maßnahme Staus möglichst verhindern.