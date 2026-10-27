Strafe mit Falschgeld bezahlt: Mann will Quittung und wird festgenommen

Er zahlt mit falschen Scheinen, von ihm fehlt jede Spur. Dann kehrt er freiwillig dorthin zurück – wegen eines Stücks Papier.

Mit gefälschten Geldscheinen hat ein Mann am Montag eine Zahlung am Amtsgericht geleistet. Zu einem späteren Zeitpunkt nahm man ihn im Gerichtsgebäude fest.

Aufgefallen war die Fälschung einem Gerichtsmitarbeiter, der das Geld nachträglich kontrollierte. Die Polizei wurde noch am selben Morgen informiert.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Vergebliche Suche

Eine Streife suchte den Mann an seiner Wohnadresse auf, traf ihn dort aber nicht an. Später kam er von sich aus zum Amtsgericht zurück, weil er sich eine Quittung über die Einzahlung ausstellen lassen wollte. Dort nahmen ihn die Beamten fest.

Weitere Fälschungen

Als die Polizisten seine Wertgegenstände überprüften, stießen sie auf weitere gefälschte Banknoten im Gesamtwert eines hohen dreistelligen Betrags.

Die Scheine wurden sichergestellt, der Mann wurde angezeigt.