Ballon d’Or für Kane: Bayern-Star ringt auf Bühne um Fassung (VIDEO)

Auf der Bühne in London ringt ein Weltstar um Worte. Seine Dankesrede gilt Frau, Kollegen und einem Trainer im Krankenhaus.

Jetzt ist es amtlich: Harry Kane ist der beste Fußballer des Jahres. Bei der Gala in London nimmt der 33-Jährige zum ersten Mal in seiner Karriere den Ballon d’Or entgegen.

Der Angreifer des FC Bayern führt zugleich die englische Nationalmannschaft als Kapitän aufs Feld. Die Trophäe bildet den Gipfel einer ohnehin starken Spielzeit.

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In der Abstimmung ließ Kane namhafte Rivalen hinter sich, darunter Kylian Mbappé von Real Madrid und Lamine Yamal vom FC Barcelona. Dabei schreibt er Geschichte: Seit Karl-Heinz Rummenigge 1981 hat kein Bayern-Profi mehr den Ballon d’Or geholt. Auch für England geht eine lange Wartezeit zu Ende. Der bislang letzte Preisträger von der Insel hieß Michael Owen, das war 2001.

Emotionale Dankesworte

Auf der Bühne fehlten dem Gewinner zunächst die Worte. „Ich bin fast sprachlos“, sagte Kane. Richtig persönlich wurde es, als er sich an seine Frau Katie wandte: „Wir haben definitiv Höhen und Tiefen durchgemacht. Du bist meine größte Unterstützerin, und ich hatte das Gefühl, dass du es fast mehr wolltest als ich.“ Er legte nach: „Ich weiß, dass es für dich nicht immer einfach war. Aber hier ist es, wir haben es geschafft!“

Auch den Kollegen aus München zollte er Respekt: „An alle meine Bayern-Teamkollegen: Ich würde nicht hier stehen ohne euch. Die Art, wie ihr mich antreibt, und die Tatsache, dass ich jede Woche gegen Spieler wie Michael Olise trainiere, machen mich zu einem besseren Spieler und motivieren mich, mich weiter zu verbessern. Also, danke.“

Harry Kane is the men’s 2026 Ballond’or winner. Here’s the full reaction and speech from the Ballon d’or winner https://t.co/kguEbMNPWZ — Jane Marie🦋 (@JaneMarieA20) October 27, 2026

Eine weitere Botschaft ging an Trainer Vincent Kompany, der nach einem Zusammenbruch auf dem Trainingsgelände derzeit im Krankenhaus liegt: „An Vinnie: Ich glaube, dass er noch im Krankenhaus ist. Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen Energie gegeben.“

Zum Abschluss ging der Blick nach Hause. Seine Kinder, so Kane, könnten es kaum erwarten, den goldenen Pokal selbst in den Händen zu halten.

Starke Zahlen

Die Zahlen untermauern die Wahl. In der vergangenen Saison traf Kane in 65 Einsätzen für Bayern und England 73-mal. Mit den Münchnern holte er die Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup, mit den Three Lions Bronze bei der Weltmeisterschaft. Obendrein wurde er als bester Stürmer ausgezeichnet. Sein Bayern-Kollege Michael Olise landete auf Rang neun.

Bei den Frauen ging der Ballon d’Or an Alexia Putellas, Lamine Yamal wurde als bestes Talent geehrt.