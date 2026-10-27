„Verfall der Moral“: Dodik will Wettbüros und Spielautomaten verbieten (VIDEO)

Per Videobotschaft auf X greift Dodik die Glücksspielbranche an. Sein Plan trifft Salons, Automaten und Werbung zugleich.

Dodik will Wettbüros und Glücksspielsalons strenger regulieren. Vorgesehen sind ein Stopp für neue Salons, ein Verbot von Automaten in Lokalen und ein Werbeverbot. Damit solle das öffentliche Interesse geschützt werden.

Sein Anliegen trug Dodik in einer Videobotschaft vor, die er heute auf seinem Profil im sozialen Netzwerk X veröffentlichte. „Heute widme ich mich diesen Wettbüros und Glücksspielsalons. Dass es so etwas überall auf der Welt gibt, ist klar, aber wir müssen die Regulierung neu aufsetzen„, sagte er.

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Geplante Verbote

Nach Dodiks Vorstellung soll die Regierung ohne Verzug untersagen, dass neue Glücksspielsalons eröffnen. Verboten werden soll auch, Automaten in Gastronomiebetrieben aufzustellen. Zudem soll es nicht mehr erlaubt sein, in öffentlichen Medien und im Internet für diese Tätigkeit zu werben.

Влада Републике Српске треба да забрани отварање нових кладионица и постављање апарата у угоститељским објектима, као и рекламирање ове дјелатности у јавним медијима и на друштвеним мрежама. https://t.co/erhsoj2Tbs — Милорад Додик (@MiloradDodik) October 26, 2026

Dodiks Begründung

Als Ziel nannte Dodik den Schutz des öffentlichen Interesses. Wer spielen wolle, könne das weiterhin tun. Gleichzeitig verwies er darauf, dass die Branche den öffentlichen Finanzen gewisse Einnahmen beschere. Sie schaffe aber „jedenfalls ein zusätzliches Problem, nämlich den Verfall der gesamten Moral„.