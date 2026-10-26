Die E-Card in Wien, die Tabletten aus der Heimat: Warum Medikamente mitreisen

In Österreich versichert und trotzdem das vertraute Medikament aus Bosnien, Kroatien oder Serbien im Gepäck? Dahinter können mehr als Preisunterschiede stecken. Es geht auch um Sprache, Gewohnheit und Vertrauen – und um eine wichtige Frage: Gibt es das passende Präparat vielleicht längst hier?

Die bekannte Packung, der vertraute Name, eine Behandlung, die schon früher geholfen hat: Solche Erfahrungen können bei der Wahl eines Medikaments eine Rolle spielen. Ein Umzug nach Österreich bedeutet schließlich nicht, dass sämtliche bisherigen Beziehungen zu Ärzten und Apotheken enden.

Die Forschung kennt dieses Verhalten als Teil der transnationalen Gesundheitsversorgung. Menschen leben in einem Land und nutzen zusätzlich medizinische Angebote aus einem anderen. Dazu gehören Arztbesuche ebenso wie Beratung und der Bezug von Medikamenten.

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Vertraute Behandlung

Eine 2025 erschienene wissenschaftliche Analyse von 37 Forschungsarbeiten beschreibt wiederkehrende Faktoren: vertraute Sprache, gewachsene Beziehungen zu Behandelnden, wahrgenommene Qualität und Schwierigkeiten, sich im Gesundheitssystem des Wohnlandes zurechtzufinden.

Eine Krankenversicherung beantwortet nicht automatisch jede dieser Fragen. Sie erklärt weder, an wen man sich mit bestimmten Beschwerden wenden soll, noch ersetzt sie ein verständliches Gespräch über eine Behandlung.

Das bedeutet zugleich nicht, dass Menschen österreichischen Ärzten grundsätzlich misstrauen. Eine österreichische qualitative Bedarfserhebung mit 107 Menschen aus 17 Geburtsländern dokumentierte sowohl großes Vertrauen in das hiesige Gesundheitssystem als auch einen hohen Bedarf an Gesundheitsinformationen in der Erstsprache.

Bekannter Name

Ein vertrauter Markenname kann Sicherheit vermitteln. Medizinisch entscheidend ist jedoch, welcher Wirkstoff in welcher Stärke und Darreichungsform enthalten ist.

Arzneimittel können in verschiedenen Ländern unter unterschiedlichen Handelsnamen verkauft werden. Dass eine österreichische Apotheke einen bestimmten Namen nicht führt, bedeutet deshalb nicht automatisch, dass der Wirkstoff hier fehlt.

Wer sein gewohntes Präparat abklären lassen möchte, sollte die Originalpackung oder gut lesbare Fotos mitbringen. Wichtig sind insbesondere Wirkstoffbezeichnung, Stärke und die Angabe, ob es sich etwa um gewöhnliche Tabletten, Retardtabletten oder Tropfen handelt.

Eine mögliche Alternative sollte die Apotheke oder der behandelnde Arzt prüfen. Ein ähnlicher Name oder derselbe Wirkstoff allein reicht nicht aus, um Medikamente eigenständig auszutauschen.

Echte Eigenkosten

Auch Geld kann eine Rolle spielen. Denn versichert zu sein bedeutet nicht, dass jedes gewünschte Medikament kostenlos erhältlich ist.

Die österreichische Rezeptgebühr beträgt 2026 grundsätzlich 7,55 Euro pro Packung. Kostet ein entsprechend verordnetes Medikament weniger, bezahlt man nur den niedrigeren Preis. Unter bestimmten Voraussetzungen besteht eine Rezeptgebührenbefreiung.

Vier Packungen, für die jeweils die volle Rezeptgebühr anfällt, ergeben beispielsweise 30,20 Euro. Selbst bezahlte Produkte und nicht auf Kassenkosten erhältliche Präparate müssen gesondert betrachtet werden.

Die Aussage „In der Heimat ist alles billiger“ wäre trotzdem zu einfach. Ein sinnvoller Vergleich berücksichtigt Wirkstoff, Stärke, Packungsinhalt und Darreichungsform – sowie den Betrag, den die betreffende Person in Österreich tatsächlich selbst bezahlen müsste.

Der ausländische Verkaufspreis lässt sich nicht ohne Weiteres mit dem österreichischen Selbstzahlerpreis vergleichen, wenn hier eine Versorgung auf Kassenrezept möglich wäre.

Grenzen beachten

Für das persönliche Mitführen nach Österreich gelten eigene Arzneimittelbestimmungen. Menschen mit Wohnsitz in Österreich dürfen Medikamente, die sie bereits für ihren persönlichen Bedarf auf die Reise mitgenommen haben, wieder zurückbringen.

Zusätzlich dürfen im Ausland erworbene Medikamente grundsätzlich in einer Menge von bis zu drei Einzelhandelspackungen pro Arzneimittel mitgeführt werden. Die Regel ist keine allgemeine Erlaubnis für beliebige Medikamententransporte.

Die Einfuhrbestimmungen sind auch bei Reisen aus EU-Staaten zu beachten. Ein Einkauf in Kroatien ist deshalb nicht automatisch von diesen Regeln ausgenommen. Bei rezeptpflichtigen Präparaten ist ein Nachweis des persönlichen Bedarfs erforderlich; für suchtmittelhaltige Arzneimittel gelten besondere Vorschriften.

Diese Hinweise betreffen den Reiseverkehr. Für Bestellungen, Postsendungen oder das Mitbringen für andere Personen lassen sich daraus keine pauschalen Freigaben ableiten.

Alles angeben

Wer Medikamente aus unterschiedlichen Ländern verwendet, sollte sie beim nächsten Arzt- oder Apothekenbesuch vollständig angeben. Dazu gehören auch selbst gekaufte Mittel und pflanzliche Präparate.

Originalpackungen oder lesbare Fotos helfen, Wirkstoffe und Dosierungen abzugleichen. So lässt sich prüfen, ob hinter verschiedenen Namen möglicherweise derselbe Wirkstoff steckt und ob die Präparate zur übrigen Behandlung passen.

Vertraute Medikamente können ein Stück Kontinuität bedeuten. Für eine sichere Behandlung zählt jedoch, dass alle Beteiligten wissen, was tatsächlich eingenommen wird – unabhängig davon, in welchem Land die Packung gekauft wurde.