E-Biker (74) verletzt nach Kollision mit Hund

Alles läuft ruhig, bis ein Vierbeiner aus dem Graben schnellt. Am Ennsradweg wird aus einer Spritztour ein Fall für die Rettung.

Ein 74-jähriger E-Biker ist am Montagnachmittag in Döllach im steirischen Bezirk Liezen auf dem Ennsradweg mit einem angeleinten Hund zusammengestoßen und zu Sturz gekommen. Dabei zog sich der Mann Verletzungen zu.

Der 74-Jährige war gegen 15.30 Uhr in Richtung Irdning unterwegs, als ihm ein 24-jähriger Fußgänger samt angeleintem Hund entgegenkam. Während der Radfahrer mit angepasstem Tempo an den beiden vorbeifuhr, lief das Tier aus einem angrenzenden Straßengraben auf den Radweg. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Radfahrer stürzte.

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Unfallhergang

Der Hund war an der Leine und gelangte unvermittelt aus dem seitlichen Graben auf den Weg. Der E-Biker fuhr auf dem Ennsradweg in Richtung Irdning und wollte gerade den Fußgänger passieren. Dabei prallte er gegen das Tier und verlor das Gleichgewicht.

Verletzungen des Radfahrers

Der Mann klagte über starke Schmerzen im Schulterbereich und wurde vom Roten Kreuz in das DKH Schladming gebracht. Er hatte einen Fahrradhelm getragen, ein bei ihm durchgeführter Alkotest fiel negativ aus.

Der Hund blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.