Bayern-Trainer Kompany bricht am Trainingsgelände zusammen

Ein Schock an der Säbener Straße: FC-Bayern-Trainer Vincent Kompany bricht zusammen – ein Rettungshubschrauber muss eingreifen.

Beim Trainingsgelände des FC Bayern an der Säbener Straße in München-Giesing ist Cheftrainer Vincent Kompany am Freitag zusammengebrochen. Der 40-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Sein Zustand gilt derzeit als stabil.

Der Vorfall ereignete sich, während Kompany eine Trainingseinheit der Bayern-U23 beobachtete. Um 15.54 Uhr hob der Rettungshubschrauber mit ihm an Bord ab. Der Verein teilte mit, dass der Trainer medizinisch versorgt werde und sein Trainerteam ihn in der Zwischenzeit vertrete.

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Eberls Reaktion

Sportvorstand Max Eberl meldete sich ebenfalls zu Wort: „Die Gesundheit von Vincent Kompany hat für uns höchste Priorität.“ Der Klub stehe für die gesamte erforderliche Betreuung ein. Bereits in der Woche zuvor hatte Kompany mehrere Trainingseinheiten verpasst, nachdem er sich eine Virusinfektion zugezogen hatte. Der FC Bayern teilte mit, dass Vincent Kompany nach dem Zusammenbruch im Krankenhaus eingehend untersucht werde und bis auf Weiteres unter medizinischer Betreuung bleibe; sein Trainerteam übernehme vorerst den Trainings- und Spielbetrieb.

In einer Pressekonferenz im Anschluss an das Champions-League-Spiel gegen Arsenal hatte Kompany selbst eingeräumt, körperliche Warnsignale nicht ernst genommen zu haben – ein Umstand, der letztlich zu dem Vorfall führte. Derzeit befindet er sich in stabilem Zustand und wird im Krankenhaus medizinisch betreut.