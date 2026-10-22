Schwer verletzt: Mädchen bei Unfall aus Kofferraum geschleudert

Ein Pkw, sechs Insassen, zwei Hunde im Kofferraum – auf der B320 bei Schladming endet eine Fahrt für ein Kind mit dem Rettungshubschrauber.

Am Mittwochabend kam es auf der B320 bei Schladming zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem sechs Personen verletzt wurden. Beteiligt waren ein Pkw und ein Lkw. Besonders schwer traf es ein elfjähriges Mädchen, das sich zum Zeitpunkt der Kollision gemeinsam mit zwei Hunden im Kofferraum des Pkw befunden hatte.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.00 Uhr. Im Pkw saßen sechs deutsche Staatsbürger, obwohl das Fahrzeug lediglich für fünf Personen zugelassen war. Der Wagen wurde von einem 40-jährigen Mann gelenkt. Im Kofferraum befanden sich neben dem elfjährigen Mädchen auch zwei Hunde.

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Schwere Verletzungen

Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw, dessen Fahrer, ein 44-jähriger Salzburger, unverletzt blieb. Durch die Wucht der Kollision dürfte das elfjährige Mädchen aus dem Pkw geschleudert worden sein. Es erlitt schwere Verletzungen und musste per Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen werden.

Auch ein 67-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt. Die übrigen drei Insassen sowie der Fahrer des Pkw erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden ins Krankenhaus nach Schladming gebracht. Auch die beiden Hunde aus dem Kofferraum mussten nach dem Unfall von einem Tierarzt behandelt werden.

Der Lkw durchbrach bei der Kollision eine Leitplanke, geriet auf einen Grünstreifen und kippte zur Seite. Die Feuerwehr rückte mit 30 Einsatzkräften aus, um die Unfallstelle zu sichern und den Lkw zu bergen. Zuvor musste der Dieseltank des Fahrzeugs abgepumpt werden. Während der Bergungsarbeiten war die B320 Ennstal Straße für den gesamten Verkehr gesperrt.

Ermittlungen laufen

Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Fest steht, dass sich zum Zeitpunkt des Unfalls sechs Personen in einem lediglich für fünf Insassen zugelassenen Pkw befanden und das elfjährige Mädchen gemeinsam mit zwei Hunden im Kofferraum mitfuhr.